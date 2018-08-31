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Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde düzenlenecek Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde düzenlenecek Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu açılışına katıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:54
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı


Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde düzenlenecek Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu açılışına katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı konuşmada derneğin kuruluşunu önemsediğini, bilgi ve tecrübelerin bir araya gelmesi bakımından dernek çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.
Besim, “Sağlık Bakanlığı olarak yapacağınız tüm etkinliklerde yanınızda olacağız, faaliyetlerinizi mümkün olduğunca destekleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs’ta cerrahide bu tip çalışmaların yaygınlaşması, cerrahların daha sık bir araya gelmesi, mesleklerini daha çok tartışması ve konuşması bana göre çok değerli ve anlamlıdır” dedi.
Konuşmasında ülkede yaşanan ekonomik kriz ve hükümetin aldığı tedbirlere de değinen Besim, sağlıkta tasarrufa gidilemeyeceğini ancak zor günlerin atlatılması için herkesin sorumluluğu paylaşması gerektiğini söyledi.
Besim, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Çok zor günlerden geçiyoruz. Sağlığın ticarileşmesi, sağlıkta patronaj sisteminin gelmesi, hekimin emeğinin itibarsızlaştırılması sadece bu ülkeye has sorunlar değildir. Tüm dünyada bunlara tanıklık ediyoruz. Hekimin emeğinin değersizleştirilmesi, hekimin hastayla karşı karşıya bırakılması gibi sıkıntılar tüm dünyanın sorunlarıdır. Bunun üstesinden nasıl gelebileceğimize bakmamız gerekmektedir. En önemli avantajımız; hekimlik mesleğinin kardeşlik üzerine kurulmasıdır. İşbirliği yaparsak, birbirimizi seversek, hastalar da bize daha fazla saygı duyacak, toplumdaki yerimiz daha iyi bir noktada olacaktır. Biz kenetlenirsek kimse bizi yıkamaz. Evet, ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bizden kaynaklanmayan büyük bir krizin tam da ortasındayız. Hükümetimiz krize karşın bazı önlemler almak zorunda kalmıştır. Ben sivil toplum örgütlerinden gelen bir bakan, bir hekim olarak, sağlık çalışanlarının ne hak ettikleri karşılığı aldığını düşünüyorum ne de maaşlarından kesinti yapılmasını istiyorum. Sağlıkta tasarruf olamaz, bunu biliyor ve savunuyorum. Ancak bugünlerde konumuz; sağlıkta tasarruf değil. Konu bu kriz döneminde hepimizin elini taşın altına koyması ve bu sorumluluğu paylaşmasıdır. Bizim mesleğimiz kutsaldır...Hekim olmak, hemşire olmak kardeşliktir. Ne olur bu süreçte yalan haberlere rabet etmeyelim, birbirimize kenetlenelim ve bu ülkede bu panel gibi güzel şeyler olduğunu da unutmayalım.”
Açılışta konuşan Prof. Dr. Hasan Besim de düzenlenen kursun derneğin ilk aktivitesi olduğunu dile getirerek, fıtık onarımının cerrahide yapılan en sık ameliyat olduğuna işaret etti.
Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Mehmet İnan da , 2008 yılında kurulan derneğin çalışmalarına bir süre ara verdiğini ve yeniden faaliyete geçtiğini ifade etti.
Sağlıkta yaşanan sorunlara da değinen İnan, endoskopi cerrahisinin gelişmesinin avantajlarına vurgu yaptı.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 16:05
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