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Sağlık Bakanı Besim İstanbul’a gidiyor

Sağlık Bakanı Besim İstanbul’a gidiyor

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:30
Sağlık Bakanı Besim İstanbul’a gidiyor

BESİM HIMSS EURASİA SAĞLIK BİLİŞİMİ FUARI VE EMRAM EĞİTİM KONFERANSINA KATILACAK

Sağlık Bakanı Dr.Filiz Besim ve beraberindeki heyet, İstanbul’da yarın başlayıp cumartesi sona erecek HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM Eğitim Konferansı’na katılmak üzere bu akşam saatlerinde adadan ayrılacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Besim’in Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle katılacağı etkinliklerde, Türkiye ve bölge ülkeler için sağlık bilişim sektörü ele alınacak.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malezya Sağlık Bakanı Duzulkefly ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’in açılış konuşması gerçekleştireceği konferansta dünyadan ve Türkiye’den konuşmacılar yer alıyor.
Dünyanın dört bir yanından gelecek olan Sağlık Bakanları ile yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek olan konferansta, Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinden 2 binin üzerinde Sağlık BT uzmanı, klinik uzmanları, firma yetkilileri, yatırımcılar ve sağlık bilişimi profesyonelleri bir araya geliyor.
İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde Sağlık Bakanı Filiz Besim’in çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 24.10.2018 17:34
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