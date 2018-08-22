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Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi Çalışanlarını Kabul Etti

BESİM: “HER SAĞLIK MERKEZİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi Çalışanlarını Kabul Etti

BESİM: “HER SAĞLIK MERKEZİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:11
Sağlık Bakanı Besim, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi Çalışanlarını Kabul Etti


BESİM: “HER SAĞLIK MERKEZİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki İskele Belediyesi Sağlık Birimi çalışanlarını kabul etti.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, Besim’e projeleri ve bölgedeki eksiklikler hakkında bilgi verdi, bakanlıktan destek istedi.
SADIKOĞLU
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sağlık hizmetleri ve sağlık konularında halkı bilinçlendirme amacıyla hazırlanan yıllık etkinlik programı hakkında Sağlık Bakanı Besim’e bilgiler verdi.
Sadıkoğlu, İlçede bir hastanenin olmamasının getirdiği dezavantajlara işaret ederek, bölge halkının sağlık sektöründeki ihtiyaçları ve taleplerini aktardı.
İskele’deki eksiklikleri göz önünde bulundurarak İskele Belediyesi Sağlık Birimini oluşturduklarını söyleyen Sadıkoğlu, her geçen gün güçlenen Sağlık Birimi’nin İskele ve köylerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla, sosyal yardım alanlara ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz “Evde Sağlık Hizmeti” verildiğini ifade etti.
Hizmetler arasında kolesterol, şeker ve tansiyon ölçümünün yanı sıra fizyoterapi, psikolog ve diyetisyen olduğunu belirten Sadıkoğlu, hizmetleri sayesinde İskele ve köylerindeki tüm hastaların kayıt altına alındığını ifade etti.
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim de, yerel yönetimlerin çağdaşlaşma adına attıkları her adımı mutlulukla karşıladıklarını söyleyerek, “Yerel yönetimlerle birlikte çalışırsak daha efektif projelere imza atarız. Biz bakanlık olarak belediyelerle sağlık alanındaki her projeye yardımcı olmaya hazırız” dedi.
Besim, İskele Sağlık Merkezi’nin oldukça güzel bir yapıya dönüştüğünü ve güzel hizmet verdiğini vurgulayarak, doktorlarıyla birlikte efektif olarak çalışan en iyi sağlık merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
İskele Sağlık Merkezi’ni daha da geliştirmeyi planladıklarına işaret eden Bakan Besim, belediyenin özel gereksinimli bireylerle ilgili planladığı merkez için yardıma hazır olduklarını vurguladı.
Besim, tüm sağlık merkezlerinde sigara bırakma poliklinikleri kurma çalışmalarının sürdüğünü de dile getirerek, ayrıca sağlık merkezlerinde kanser taramalarına yönelik gaita ve smear analizleri yapılmaya başlandığını kaydetti.
Besim, “Her bölgede insan hayatına dokunmak, ‘buradayız’ diyebilmek, halkımızı doğru bilinçlendirmek için canla başla çalışıyoruz. Bakanlık olarak sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz” dedi.
Belediyenin sağladığı Evde Sağlık Hizmetinin çok güzel bir uygulama olduğuna dikkat çeken Besim, hizmetten yararlananların kontrollerinin düzenli yapılmasının önemini vurguladı.
Besim, tüm belediyelerin bu hizmetleri sağlaması gerektiğine işaret ederek, bunu gerçekleştiren, çağdaş belediyelerden biri olmayı başardığı için İskele Belediyesi’ni ve Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik etti.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 14:14
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