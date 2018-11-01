Sağlık Bakanı Besim: “Güzelyurt Sağlık Merkezi bugünden itibaren 24 saat hizmet vermeye başladı”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin, acil servisi yenilenerek, bugünden itibaren güçlenmiş kadrosu ve nöbetçi hekimleriyle 24 saat hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Besim, 1 Aralık itibariyle de haftada bir gün göğüs hastalıkları polikliniğinin hizmet vermeye başlayacağı merkezde, Kasım ayı ortalarından itibaren ise kan tetkik laboratuvarının hizmete girmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını, bir röntgen ve ultrason cihazı için ihaleye çıkıldığını bildirdi.

Öte yandan, Güzelyurt bölgesinde evde yaşlı bakım hizmetinin çok yakında başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanı Besim, Akçay Sağlık Ocağı’nın yakın zamanda hizmete gireceğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı yazılı açıklamada, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin Güzelyurt halkına ve sağlık sistemine layık bir merkez haline getirilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, “Hedef; merkezin yeni yapılan Güzelyurt Hastanesi'ne hastane bitiminde taşınmasıdır” dedi.

1974'ten beri hiçbir yatırım yapılmayan, özellikle son yıllarda tükenen hekim sayısı ve dökülen fiziki altyapısıyla, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin, halka hizmet etmekten çok uzak, bir ilçe için sağlık sisteminde yeri olmayan, gerekli hizmetleri tam anlamıyla veremeyen ve geçmiş dönemlerde yeterince önem verilmeyen bir merkez olduğuna dikkat çeken Besim, şöyle dedi:

“Güzelyurt gibi bir ilçeye hizmet etmekten çok uzak, sağlık sistemine yakışmayan bir durumda olan Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni, bakanlığa geldiğimiz günden itibaren önemsemiş, merkezin durumunu tespit etmiş ve bu durum karşısında derin bir üzüntü yaşamış bulunmaktayız. Güzelyurtlular, bundan sadece 5 ay önce, saat 13.00’den sonra iğne yaptıracak bir yer dahi bulamıyordu.

Bu durum karşısında mevcut düzeni sadece seyretmekle kalmayarak Güzelyurt Sağlık Merkezimizi Güzelyurt halkına ve sağlık sistemimize layık bir merkez haline getirmek için kolları sıvadık, gerekli girişimleri yaptık.

Bu süreç içerisinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile istişare ederek, oraya bir acil servis yapılması ve Ticaret Odası tarafından finanse edilen bir acil servis olmasını sağladık.

Daha sonraki aşamada Ciddi Mutfak ve Aarden Properties Ltd’nin bağışlarıyla ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin sağlık merkezlerinin iyileştirilmesine ayrılan maddi kaynakları ile biraz daha iyileştirme yaparak, bunun yanında İhale Yasası’na uygun şekilde teklifler alarak, merkezin boya ve elektrik altyapısını yeniledik.

Sadece altyapı çalışmaları değil, bunun yanında sağlık hizmeti veren ekiplerimizi de güçlendirdik. Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı bir diş hekimi daha görevlendirilerek, 2 diş hekiminin görev yapmasını sağladık. Tam zamanlı bir çocuk doktoru, yarı zamanlı bir göz doktoru, tam zamanlı bir cildiye uzmanı, tam zamanlı 2 pratisyen hekim, haftada bir kez dahiliye uzmanı da görevde bulunmaktadır. Haftada bir gün kadın doğum uzmanı, hizmet kalitesi ve sağlıkta tedavi çeşitliliği arttırılmıştır.

“MERKEZ BUGÜNDEN İTİBAREN NÖBETÇİ HEKİMLERİ İLE 24 SAAT HİZMET VERMEYE BAŞLADI”

1 Haziran 2018’den bugüne kadar gece 12'ye kadar hizmet verilmesi sağlanan merkez, bugünden itibaren ise nöbetçi hekimleri ile birlikte 24 saat hizmet vermeye başlamıştır.

1 Aralık itibariyle de haftada bir gün göğüs hastalıkları polikliniği hizmet vermeye başlayacak olan merkezimizde, Kasım ayı ortalarından itibaren kan tetkik laboratuvarının hizmete girmesi için çalışmalar yapılmış, yine bir röntgen ve ultrason cihazı için ihaleye çıkılmıştır.

“HEDEF, GÜÇLENMİŞ KADROSUYLA GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ'NİN YENİ YAPILAN GÜZELYURT HASTANESİ'NE TAŞINMASIDIR”

Hedef; güçlenmiş kadrosuyla Güzelyurt Sağlık Merkezi'nin, inşaatı süren Güzelyurt Hastanesi hizmete açılır açılmaz buraya taşınmasıdır.

Yine Güzelyurt halkına ve ilçesine vermek istediğimiz bir başka güzel haber de, evde yaşlı bakım hizmetinin çok yakında başlayacak olması ve Akçay Sağlık Ocağı’nın açılacak olmasıdır.

Güzelyurt Sağlık Merkezi'nin gerek altyapı çalışmalarında bizlere katkıda bulunan işletmelere, gerekse büyük bir emek ve özveri ile merkezin güçlenmesine katkı sağlayan tüm personele ve bağışlarıyla bize destek olan Güzelyurt halkına, Sağlık Bakanlığı olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Sağlık, el ele işbirliği ve sevgi ile ele alındığı zaman başarılacak kutsal bir hizmettir. Sağlık hepimiz içindir. Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde başarılanlar bunun en güzel örneğidir.”

