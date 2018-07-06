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Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!

SAĞLIK BAKANI BESİM GAZİMAĞUSA'DAKİ ÖZEL HASTANELERİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!

SAĞLIK BAKANI BESİM GAZİMAĞUSA'DAKİ ÖZEL HASTANELERİ ZİYARET ETTİ

06 Temmuz 2018 Cuma 14:09
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
SAĞLIK BAKANI BESİM GAZİMAĞUSA'DAKİ ÖZEL HASTANELERİ ZİYARET ETTİ

“KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN UYUMLU ÇALIŞMASI HALİNDE KALİTELİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNE ULAŞABİLİRİZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kamu ve özel sektörün uyumlu çalışması halinde kaliteli bir sağlık sistemine ulaşılacağını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Besim Gazimağusa’da bulunan özel hastaneleri ziyareti çerçevesinde ilk olarak Mağusa Tıp Merkezi daha sonra Yaşam Hastanesi ve Kunter Güven Hastanesi’ne giderek yetkililer ve sağlık personeli ile görüştü, özel hastaneler ile ilgili bilgiler aldı.
Bakan Besim, sağlığın bir bütün olduğunu vurgulayarak kamu ve özel sektör hastanelerinin ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.
Besim, İnsan kaynakları ve altyapı bakımından olanakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Besim, başarı ve kaliteyi yakalamak için kaynakların ortak kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Sağlığın kutsal bir kurum olduğunu belirten Bakan Besim, daha verimli bir hizmet için yol haritasında nelerin olacağını belirleme adına bu ziyaretlerin büyük önem teşkil ettiğine işaret etti.
Ziyaretleri çerçevesinde daha iyiyi bulmak adına fikir alışverişi de yapacağını dile getiren Besim, sağlığa yapılan yatırımın insana yapıldığına vurgu yaptı.
Mağusa Tıp Merkezi Hastahanesi Başhekimi Dr. Selçuk Çağsın da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastane olarak amaçlarının halka kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Filiz Besim Tıp Merkezi ziyaretinin ardından Mağusa Yaşam Hastahanesi ve Kunter Güven Hastahanesi’ni ziyaret ederek temaslarını tamamladı.
Bakan Besim’e ziyaretlerinde Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekonoğlu, Yataklı Tedavi Kurumu Başhekimi Dr.Nil Ergün Eledağ eşlik etti.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 17:48
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