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SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği heyetini bakanlıkta kabul etti.

SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği heyetini bakanlıkta kabul etti.

13 Nisan 2018 Cuma 18:38
SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ
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 “MESLEK YASASININ BİR AN ÖNCE ÇIKMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNUYORUZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği heyetini bakanlıkta kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Besim, fizyoterapistlerin yasal ve mesleki problemlerini yakından bildiğini kaydetti.

Halk sağlığını korumak ve geliştirmek için yasal mevzuatların önemine işaret eden Besim,

”Fizyoterapistler meslek yasasının  bir an önce çıkması için girişimde bulunuyoruz” dedi.

ÇAKARTAŞ

Birlik Başkanı, Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş da, fizyoterapistlerin meslek yasasının olmamasının halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, klinik pilates, hamilelik egzersizleri, lenf ödem tedavileri ve fizyoterapistler tarafından uygulanması gereken birçok uygulamanın farklı meslekler tarafından uygulandığını belirterek, yasanın çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Çakartaş, Sağlık Bakanlığı ile ortak çatı altında iş birliği ile çalışmaya ve koruyucu fizyoterapi yöntemleri ile çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

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