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Sağlık Bakanı Besim Ankara’da Temaslarda Bulunuyor

Sağlık Bakanı Besim Ankara’da Temaslarda Bulunuyor

28 Eylül 2018 Cuma 10:00
Sağlık Bakanı Besim Ankara’da Temaslarda Bulunuyor

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından 24’üncüsü düzenlenen Diş Hekimliği Kongresi’nin açılına katılmak için Ankara’da bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim temaslarda bulundu.

Kongrenin açılışı öncesinde kongreye katılan yabancı ülke temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Besim, açılışta bir konuşma gerçekleştirerek, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çok güçlü Türkiye'ye layık bir örgüt olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Besim, Ortadoğu'nun dünya tarihinin belki de en acılı coğrafyalarından biri olduğunu, tarihler boyunca da insanların acı çektiğini, bugünde halen kan akmaya devam ettiğine dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Ortadoğu'nun ucunda da olsa Akdeniz'in en güzel ama en acılı adasından geliyorum. Ortadoğulu bir adalı olarak bende kendi payıma düşen büyük acıları yaşamım boyunca yaşadım, hissettim tanıklık ettim".

Ankara'da Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdikten sonra Anadolu'da Yaşar Kemal'in, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki Anadolu'yu görmek istediğini söyleyen Besim, bu zengin topraklarda çok şey öğrendiğini onun yanında hekim olmanın kutsallığını, sınırsız vermenin mutluluğunu ve gücünü fark edip öğrendiğini aktardı.

Tanınmamış, dünyada olmayan bir ülkenin vatandaşı olmanın acısını yüreğinin en derinliklerinde hissettiğine vurgu yapan Bakan Besim, insanoğlunun dünyayı sınırlarla hapishaneye çevirse de kuşların ve bilimin asla sınır tanımayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı olarak, hastanın merkezde olduğu sağlık çalışanlarının mutlu olduğu güler yüzlü kaliteli kolay ulaşılabilir bir sağlık sistemini kurmanın tek amacı olduğunu belirten Besim, “Çok derin bir krizin içine düştük. Programlarımız çok engellendi. Ama biliyorum ki gerek Türkiye Halkları gerekse Kıbrıslı Türkler çok ama çok zor günler gördü. Bu krizinde üstesinden elele sevgiyle işbirliğiyle mutlaka ve mutlaka geleceğimizden hiç ama hiç kuşkum yok" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Bakan Besim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nı ziyaretinin ardından, aynı üniversiteye bağlı Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Psikiyatri Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Psikiyatri alanında ve diğer sağlık alanlarında eğitim program geliştirme program uygulama koruyucu ruh sağlığı temalarında işbirliği yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş imza koydular.

Son Güncelleme: 28.09.2018 13:07
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