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Sağlık Bakanı Besim, Ankara Temaslarını Tamamladı

İKİ ÜLKE ARASINDA YAPILABİLECEK İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Sağlık Bakanı Besim, Ankara Temaslarını Tamamladı

İKİ ÜLKE ARASINDA YAPILABİLECEK İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:23
Sağlık Bakanı Besim, Ankara Temaslarını Tamamladı

İKİ ÜLKE ARASINDA YAPILABİLECEK İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU


24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi’ne Türk Diş Hekimleri Birliği'nin onur konuğu olarak katılmak için Ankara'ya giden Sağlık Bakanı Filiz Besim, çeşitli temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Besim, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter ve ekibi ile görüştü. Görüşmede, koruyucu sağlık hizmetleri ve halk sağlığı alanında Türkiye'deki uygulamalar ve iki ülke arasında yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Besim, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Bu arada Sağlık Bakanı Besim'e Türkiye Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nde 2014'ten beri uygulanan kalite kontrol ve akreditasyon yöntemleri ile ilgili sunum yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hastanelerin de akredite hastaneler düzeyine gelebilmesi için atılabilecek adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda TUSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci ve ekibi de yer aldı.


Sağlık Bakanı Filiz Besim'e Ankara temaslarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Sağlık Ataşesi Fatma Barbaros ve Konsolos Huriye Hançerli ile Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu eşlik etti.

Sağlık Bakanı Besim’in bugün adaya dönmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 29.09.2018 12:20
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