Sağanak Yağmur Hafta Sonu Ve Pazartesi De Sürecek

SICAKLIK PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ 3 DERECE DÜŞEREK 15-17 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDECEK

Sağanak yağmur hafta sonu ve pazartesi günü de sürecek; sıcaklık da 3 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Aralık dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç ve üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesi, hafta ortası yerini yüksek basınç sistemine bırakacak.

Yarının parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar gününün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu; yeni haftanın ilk gününün ise parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Haftanın diğer günleri az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı 18-20 derece; pazartesi ve salı günleri ise 15-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, pazartesi günü de kuzey ve batıdan zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtınamsı esecek.