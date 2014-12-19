Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Sağanak Yağmur Hafta Sonu Ve Pazartesi De Sürecek

Sağanak yağmur hafta sonu ve pazartesi günü de sürecek; sıcaklık da 3 derece düşecek.

Sağanak Yağmur Hafta Sonu Ve Pazartesi De Sürecek

Sağanak yağmur hafta sonu ve pazartesi günü de sürecek; sıcaklık da 3 derece düşecek.

19 Aralık 2014 Cuma 12:59
Sağanak Yağmur Hafta Sonu Ve Pazartesi De Sürecek
banner238

SICAKLIK PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ 3 DERECE DÜŞEREK 15-17 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDECEK

 Sağanak yağmur hafta sonu ve pazartesi günü de sürecek; sıcaklık da 3 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Aralık dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç ve üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesi, hafta ortası yerini yüksek basınç sistemine bırakacak.

Yarının parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar gününün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu; yeni haftanın ilk gününün ise parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Haftanın diğer günleri az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı 18-20 derece; pazartesi ve salı günleri ise 15-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, pazartesi günü de kuzey ve batıdan zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtınamsı esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim