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29 Eylül 2017 Cuma 12:25

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Serin ve nemli havanın etkisiyle hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün önümüzdeki bir haftalık süreye ilişkin tahminlerine göre,  yarından itibaren serin ve nemli hava kütlesinin etkili olmasıyla, hava yarın yer yer sağanak veya  gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü yer yer sağanak ve Pazartesi günü yer yer yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde  27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette,  yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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