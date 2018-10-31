Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, Pazar, Pazartesi ve Salı günü sağanak yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı da 5 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1–7 Kasım periyodunun ilk yarısında, yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, genellikle parçalı bulutlu olacak; Pazar, Pazartesi ve Salı günü yer yer sağanak yağmur görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısında 27–30 derece, ikinci yarısında ise 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek