Sağanak yağmur bugün geliyor!

Doğu ve kuzey doğulu rüzgarlar, ülkeye Ortadoğu’dan toz taşımaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının 6 ile 10 derece düşmesi ve bugünden itibaren etkili olacak sağanak yağışla toz zerreciklerinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, toz zerreciklerinin 3 Mayıs’tan itibaren doğulu ve kuzey doğulu rüzgarlarla Ortadoğu’dan bölgeye taşındığını, bu taşınımın sürdüğünü belirterek, bugünden itibaren üç gün etkili olması beklenen sağanak yağışla toz zerreciklerinin etkisinin kaybedeceğini söyledi.

Üst atmosferdeki serin ve nemli hava kültesinin etkisiyle önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 25-28 derece olacak. Sıcaklıklarda yaklaşık 6 -10 derecelik düşüş bekleniyor.