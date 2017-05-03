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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:21

Sağanak Yağmur Bekleniyor

Sağanak Yağmur Bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü havanın yer yer sağanak yağmurlu olacağını; sabah saatlerinde de sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC, belirtilen süre içerisinde alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve Cuma öğle saatleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; diğer günlerde az veya parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde ise 25 – 28 dolaylarında seyredecek. 
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Sağanak Yağmur Bekleniyor
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