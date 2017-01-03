SAFRANBOLU ’DA KIBRIS KONUŞULDU

Atatürkçü Düşünce Derneği Safranbolu şubesi tarafından Karabük Üniversitesi Tasarım Fakültesi’nde düzenlenen “İsmail Tansu’yu Anma ve Kıbrıs’ın Dünü-Bugünü Konferansı” çerçevesinde Safranbolu’da Kıbrıs rüzgarları esti.

Konferansta Emekli Albay merhum İsmail Tansu Kıbrıs İstirdat Planı olarak planın hazırlayıcısı ve 1 Ağustos 1958 tarihinden itibaren Türkiye’nin lojistik desteğiyle bütün ada sathında yeni bir çerçevede faaliyetlerine devam eden Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Ankara ayağında dönemin Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu (şimdiki Özel Kuvvetler Komutanlığı) Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığı, Kore Savaşı sonrasında oluşturulan ve yeraltı harbi konusunda yetişmiş tecrübeli askeri kadrolar tarafından teşkil edilen STK çerçevesinde yeniden yapılandırılan Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1958 sonrasında Albay Ali Rıza Vuruşkan komutasında bütün adaya yayılmış profesyonel komuta kademesiyle göreve başladığı bilgileri verildi.

KAÜ Dekanı’da Katılım Gösterdi

Atatürkçü Düşünce Derneği Safranbolu şubesi tarafından aslen Safranbolulu olan İsmail Tansu’ya atfen düzenlenen toplantıya Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser davetli olarak katılmıştır. Toplantıda Albay İsmail Tansu’nun oğlu Ziya Tansu tarafından da babasının Kıbrıs sevdası, askeri ve sosyal kişiliği üzerine bir konuşma gerçekleştirildi. Karabük Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mülki erkanın da yoğun ilgi gösterdiği toplantıya ayrıca Tansu ailesinin üyeleri de iştirak etti. Prof. Dr. Keser yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk mücadele tarihine değinerek dünün unutulmamasının altını çizmiş, Yunanların Megali İdea ve Rumların Enosis saplantıları hakkında çarpıcı bilgiler vermiş ve Dighenis’ten Akritas’a uzanan süreçte Kıbrıs Türklerini adadan silmek için girişilen senaryo ve planlara dikkat çekti. Bugün gelinen noktaya da dikkat çeken Prof. Keser adanın etrafında Azerbaycan doğal gaz rezervlerinden daha zengin kanıtlanmış kaynaklar bulunduğunu, Barış Syuyu Projesi ile adaya Türkiye’den getirilen suyun sadece Kıbrıs Türkleri için değil bölge coğrafyasında istikrar için önemli bir paradigma yarattığını, bölgede ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın uçak gemileri ve muazzam bir askeri yığınağının söz konusu olduğunu, Echelon adı verilen ve bütün dünyayı takip eden süper telekulak sisteminin merkezinin Kıbrıs adasında konuşlandığını ve Ortadoğu’yu anlamak için Doğu Akdeniz’i ve Kıbrıs’ı iyi analiz etmek gerektiğini belirtti.Keser bugün gelinen noktada Kıbrıs Türklerinin eşit, egemen haklara sahip olduğunu, iki kesimli ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında yaşamak istediklerinin altını çizdi.