20 Temmuz kutlamalarının en coşkulu, en kalabalık ve en çok beklenen etkinliği Şafak Nöbeti, bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. 15 bin kişi şafağı beklemek için Yavuz Çıkarma Plajı’na koştu.



Şafak Nöbeti’ne rekor katılım: 15 bin kişi tarihine ve sahiline sahip çıkmaya geldi!

Türkiye Silahlı Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele de Şafak Nöbeti’ne katılarak, meşaleli yürüyüşte sahile kadar indi.

20 Temmuz coşkusu Şafak Nöbeti’nde zirveye çıktı. Kıbrıs Türkü son 7 yılda olduğu gibi, bu yıl da bağımsızlık ve özgürlüğünün yıldönümünü Şafak Nöbeti tutarak kutladı.

20 Temmuz kutlamalarının en coşkulu, en kalabalık ve en çok beklenen etkinliği Şafak Nöbeti, bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. 15 bin kişi şafağı beklemek için Yavuz Çıkarma Plajı’na koştu.

Etkinlik programının başlayacağı 21.30’dan saatler önce sahilin üst kısmındaki konser alanı dolmaya başladı. İlerleyen saatlerde daha da artan kalabalık, marşlarla coştu.

Mücahit Marşı’na senfonik rock uyarlaması büyük ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın merakla beklenen performansı göz doldurdu. Sahnenin sürprizlerinden biri ise, genç yetenek Örge Volkan idi. Mücahit Marşı’nı senfonik rock altyapısıyla yeniden yorumlayan genç sanatçının performansı çok büyük ilgi gördü.

Yavuz Çıkarma Plajı müze olacak!

Bir başka sürpriz ise Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar’dan geldi. Bu yıl kutlamaların “hem tarihimize, hem sahilimize sahip çıkıyoruz!” sloganıyla yürütüldüğünü hatırlatan Tanpınar, bazı derneklerin yayınladığı ortak deklarasyonu açıkladı. Yavuz Çıkarma Plajı’nın müzeleştirilmesini talep eden deklarasyonun yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan yasa tasarısı müjdesi de kalabalığın alkışlarıyla karşılandı.

Tanpınar konuşmasında, “Biz bugün burada, gururlu ve bağımsız bir devlet olarak duruyorsak, Atalarımızın o büyük yüreği ve Anavatanımızın tam desteği ile dimdik ayakta durmaktayız” diyerek, “Bu yıl “artık yeter” diyerek, “Bu sahil” artık bizim, halkın olsun, tarih yazanların çocuklarının olsun diyoruz. Nöbetimizi elli yıl da yüz yıl da geçse, Türk askerinin umudu ilk yeşerttiği, mücahitle ilk kucaklaştığı, kanını ilk akıttığı sahilde tutalım istiyoruz. Yavuz Çıkarma Plajı Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele ve özgürlük tarihinin en önemli mekanıdır, kurtuluş destanının yazılmaya başlandığı kumsaldır diyoruz...Tek tek her Kıbrıslı Türkün, özgürlüğün simgesi Yavuz Çıkarma Plajı’nda hakkı vardır, bu nedenle de onu korumaya borcu vardır diyoruz. Ve bu nedenle de bugün ortak bir deklerasyona imza atmanın heyecanını burada hep birlikte yaşıyoruz. Bu sahil tarihi bir mekandır ve gerçek sahiplerine, halka derhal iade edilmelidir diyoruz” şeklinde konuştu.

Rafet El Roman şarkılarıyla coşan binlerce kişi, konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşünü tamamlayarak sahile indi. Yavuz Çıkarma Plajı sahilindeki sessiz saygı bekleyişinin ardından nöbet Özel Kuvvetlere ait birliklerin temsili çıkarma yapması ve sahilde Mücahitlerle kucaklaşması,havai fişekler, dualar ve sabah ezanıyla sona erdi.