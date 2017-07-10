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10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52

Şafak Nöbeti'ne Katılım Çağrısı Yapıldı

Şafak Nöbeti'ne Katılım Çağrısı Yapıldı
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“TARİHİMİZE VE SAHİLİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HAYDİ ŞAFAK NÖBETİ’NE”

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi, “Şafak Nöbeti’nde bu yıl hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Komitenin yaptığı açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış Harekatı kutlama etkinliklerinin en coşkulu, en yüksek katılımlı ve en çok beklenen organizasyonu Şafak Nöbeti bu yıl 8 yaşında.

“Her yıl katılımı, coşkusu ve anlamı artarak güçlenen Nöbetimiz, bu yıl ayrıca anlamlı! Şafak nöbetçileri her zaman hem 43 yıl önce umutla kuzeye, anavatana bakarak “şafağı” bekleyenlerin anısına; hem de ilk kez adım attığı toprakta kanını, canını bırakan Mehmetlerin anısına saygı için toplanır “o sahilde”” ifadelerini kullanan Komite, “Bu yıl bir de “o sahil” hep bizim kalsın diyoruz. Nöbetimizi kırk yıl da, elli yıl da yüz yıl da geçse, Türk askerinin umudu ilk yeşerttiği, mücahitle ilk kucaklaştığı, kanını ilk akıttığı sahilde tutalım diyoruz. Yavuz Çıkarma Plajı Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele ve özgürlük tarihinin en önemli mekanıdır, kurtuluş destanının yazılmaya başlandığı kumsaldır... Tek tek her Kıbrıslı Türkün, özgürlüğün simgesi Yavuz Çıkarma Plajı’nda hakkı vardır, onu korumaya borcu vardır diyoruz” dedi.

Bu sahilin, anavatanın Kıbrıs Adası’na açtığı son köprübaşı ve Kıbrıs Türkü’nün atalarının tarih yazdığı yer olduğunu belirten Komite, “Bu köprübaşı ve bizlere açtığı ufuklar sonsuza kadar gözetilecektir. Bunun her yönü ile gereklerini yapmak, gerek bireysel, gerekse resmi ve sivil kurumlar olarak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Komite, genç -yaşlı, kadın erkek, çocuk -büyük tüm halkı 19 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.30’da Yavuz Çıkarma Plajı’na davet etti.

Komite, “Sahilin üst tarafında, anayol girişindeki özgürlük etkinliğinde Rafet El Roman şarkılarıyla güzel saatler geçirmek, Mehter Takımı’yla coşmak, gece yarısından sonraysa ay yıldızlı bayraklarımız, ellerimizde meşalelerimiz, kalbimizde şükran ve dualarımızla şehitlerimizi, gazilerimizi anmak için Yavuz Çıkarma Plajı’na yürümek için... Hepinizi Şafak Nöbeti’nde bekliyoruz” dedi.

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