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14 Kasım 2017 Salı 12:30

SADIKOĞLU:”KKTC SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

SADIKOĞLU:”KKTC SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”
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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Sadıkoğlu mesajında, KKTC’nin sonsuza kadar yaşayacağını ve bayrakların gururla dalgalanacağını vurguladı.

Sadıkoğlu mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Milli Mücadele Liderleri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; vatan toprağı uğuruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Sadıkoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk Halkı 15 Kasım 1983’te, tüm unsurlarıyla işleyen, örnek demokrasilerden birini kurmayı başardı. Nitekim Cumhuriyetimiz bugün 34 yaşında.

Savaşı yaşamayan toplumlar, savaşın kirli yüzünü de göremez, hissedemez, tahmin bile yürütemez. Bizim yaşadığımız acıları bir başka toplumların yaşamaması için bugün olduğu gibi yarın da ‘savaşa hayır’ diyoruz. O nedenledir ki, bizler savaşı yaşayan bir toplum olarak Cumhuriyet kurulmadan önce yaşadığımız acı ve kayıpları bir an olsun unutmadık, unutmayacağız.

Zira bizim için 20 Temmuz nasıl barış demek ise, 15 Kasım da Cumhuriyet demektir. 15 Kasım, Cumhuriyetimizi de tüm dünyaya ispatladığımız gündür.

Cumhuriyetimizin ilanı sırasında ve öncesinde gözünü bile kırpmadan bu topraklar uğruna savaşan kahramanlarımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak az. tek ve en önemli yapabileceğimiz husus, onların bize emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatabilmektir”.

İSKELE BELEDİYE TİYATROSU “NÖBETTE”

Öte yandan İskele Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’na özel” Nöbette” isimli oyunla perde diyecek.

Başbakanlık ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Lefkoşa Terminal Meydanı’nda düzenleyeceği Cumhuriyet Şöleni’nde bugün 18.00-18.30 saatleri arasında sahne alacak oyun yarın da saat 10.00’da İskele’de düzenlenecek törende sahnelenecek.
 
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