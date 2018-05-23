Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101873
ALTIN
202.755
DOLAR
4.8695
STERLİN
6.4869
EURO
5.6990
Akçay- Güzelyurt Yolu Üzerindeki Su Motorlarında Elektrik Kesintisi
Dikkat elektrik kesintisi
Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisinin Açılışına Katıldı
Akıncı sergi açılışı
Yalancı tanığa soruşturma
YALANCI TANIĞA SORUŞTURMA
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
REHMAN'IN SUÇ ORTAĞI ARANIYOR
banner256

Sadıkoğlu: “veremeyeceğimiz Hesabımız Yok”

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, DENİZİN İÇİNE İNŞAAT YAPILMASI KONUSUNDAKİ HABERLERİ YANITLADI

Sadıkoğlu: “veremeyeceğimiz Hesabımız Yok”

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, DENİZİN İÇİNE İNŞAAT YAPILMASI KONUSUNDAKİ HABERLERİ YANITLADI

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:42
Sadıkoğlu: “veremeyeceğimiz Hesabımız Yok”

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, DENİZİN İÇİNE İNŞAAT YAPILMASI KONUSUNDAKİ HABERLERİ YANITLADI
SADIKOĞLU: “VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK”

 İskele Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, denizin içine inşaat yapılması konusunda basına yansıyan haberleri yanıtlayarak “veremeyeceğimiz hesabımız yok” dedi.
Sadıkoğlu, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Kıbrıs’ta Manşet Programı’na konuk oldu.
Sadıkoğlu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, bir gazetenin, denizin içine inşaat yapılması konusundaki haberleri hakkında, “Seçimlere 1 ay kala atılan bu manşetler düşündürücü. Böyle bir iddia varsa ilgili mercii biziz. Bu işler telefonla olmaz” dedi.
Bu konuyla yakından ilgilenen kişileri, uygun bir günde İskele Belediyesi’ne beklediklerini, “ithamda bulundukları asılsız tüm iddialarla” ilgili olarak belgelerinin hazır olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Kapımız herkese açık. Onlar da araştırmacı gazeteci arkadaşlarımızdır, büyüklerimizdir. Bizler de araştırmalarına yardımcı olmak adına en kısa sürede İskele Belediyesi’ne bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Sadıkoğlu şöyle devam etti:
“Anayasaya göre yapılar denizden 100 metre içeride olacak yönünde iddiaları var. Evet, doğru ama bu konu bire bir limanlar dairesini de ilgilendiriyor. Peki, sevgili araştırmacı gazeteci dostlarım, 75 yılından bu yana İskele’de petrollerin olduğu kirli sanayi olarak bilinen Long Beach’e kadar uzanan bölgeye yapılan villaları, oteli neden görmediniz. Son yapılan yapının yıkım emri varmış da ben yıkmamışım. Herkes biliyor beni, yıkım emri olduğunda yıkım yaptığımı. Keşke bu duyarlılığı denizin içerisine 5 metre kaçak yapı yapılırken de gösterselerdi.”
“KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKTİĞİMİZ YOK PEŞKEŞ ÇEKENLER ORTADA”
Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği’nin imzalamış olduğu işbirliği protokolünün ardından ortaya atılan ‘peşkeş çekildi’ iddialarına da yanıt verdi. “Biz kime neyi peşkeş çekiyoruz, peşkeş çekenler ortadadır” diyen Sadıkoğlu şunları söyledi:
“Green Pedal tarafından çok güzel bir proje hazırlandı. Bu proje belki de Kıbrıs’ın en güzel ve en gözde projelerinden biri olacak. Oraya geldiğiniz zaman bisikletinizle gezebileceksiniz, huzurlu bir ortamda vakit geçilebileceksiniz. Peki, bu yer kimindir, proje nereye yapılıyor diyenler bilsin ki, o proje İskele Belediyesi’nin arazisine yapılıyor. Yani belediyenin malıdır. Birine veriliyor mu? Hayır, verilmiyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği tarafından yapılacak olan yatırımın miktarı 230 bin sterlin. Üstelik bu derneğin bizden yer talebi olmadı, bu yeri bize verin de bizim olsun demedi. Kaldı ki bu proje tamamlandığında yapılacak bina İskele Belediyesi’ne hibe edilecek. Bu bina İskele ve belde halkının malı olacak. İşletmenin de gelirine ise ne dernek ne de İskele Belediyesi dokunmayacak. Buradaki amaç, ’bisikletsiz çocuk kalmasın’ Özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların en büyük hayallerinden biri ‘bisiklettir.’ Dernekle yapılacak işbirliği protokolü neticesinde işletmenin geliriyle imkanı olmayan çocuklara bisikletler alınacak. Bisikletsiz çocuk kalmadığında da hazırlanacak yeni bir protokolle işletmenin geliri eğitime harcanacak. Biz kimseye bir yerleri peşkeş çekmedik. Peşkeş çekenler ortadadır. Bizim kapımız her yatırımcıya açık. Arazi İskele Belediyesi’nin arazisidir, kim yatırım yapmak istiyorsa buyursun gelsin. Hem gelişim ve değişim istiyoruz hem de asılsız iddialarda bulunuyoruz.”

banner277
“YAKLAŞIK 200 DÖNÜM ARAZİYİ İSKELE VE HALKINA KAZANDIRDIK”
Sadıkoğlu kendi döneminde hayata geçirilen projeleri de anlattı:
“En son yapılan çalışmayla bisiklet ve yürüyüş yolumuzu 5.5 km’ye ulaştırdık. Özellikle son 1,5-2 yıldır insanlarımız bisikletleriyle birlikte İskele’mize gelmeye başladı. Green Pedal’ın İskele Belediyesi’ne sunmuş olduğu proje de bu doğrultuda yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Onur Camping olarak bilinen ve yaklaşık 121 dönüm olan güzelim arazi ve bununla birlikte 3,5 yılda toplamda yaklaşık 200 dönüm araziyi İskele Belediyesi’ne ve halkına kazandırdık. Hızla gelişen ve değişen İskele’nin günü geldiğinde bir Girne bir Lefkoşa kaosu yaşamasın diye bu kritik noktalardaki arazileri İskele’ye kazandırdık. Halkımıza rekreasyon alanları yaratmak için, ileriyi gördüğümüz ve ilerde bizi bekleyen sıkıntıların neler olabileceğini gördüğümüz için bu arazileri İskele’ye kazandırdık.”
“ESKİ DÖNEMDEN KALAN 2 PROJENİN HUKUKİ SÜRECİ YENİ BİTTİ”
Şimdilerde ‘eski dönemden kalan projeler’ üzerinden eleştiriler yapıldığını da söyleyen Sadıkoğlu, “Eski dönemden kalan projeler varmış. Evet 2 projemiz var. Biri sahil kenarındaki çok amaçlı salon biri de İGEM, dillere destan. İGEM’le ilgili hukuki sürecimiz yeni bitti. Önümüzdeki günlerde de o projenin neden bitmediğini, o projenin İskele Belediyesi’ne açmış olduğu maddi yaranın boyutunu bütün halkımızla paylaşacağım.” şeklinde konuştu.
“İSKELE SEVDALISI”
Kendisini “İskele sevdalısı” olarak tanımlayan Sadıkoğlu, “İskele’yi bir evladım olarak gördüm. Nasıl ki insan evladına en iyisini sunmak için çalışır. Bizler de İskele’yi daha ileriye nasıl taşırız diye mücadele ettik. Bizim sevdamız karşılık beklemeden, yürekten ve gönülden bir sevdadır” dedi.
4 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projelerden örnekler veren Sadıkoğlu, “Evde Sağlık Birimi”nin çalışmalarına değindi. Sadıkoğlu şunları kaydetti:
“Doktor, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve hemşirelerimizle birlikte evleri ziyaret ediyoruz. Bu sayede İskele Bölgemizde 1000’e yakın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hangi rahatsızlıkları olduğunu tespit ettik. Bu projemiz bize iç huzuru getirdi. Yaşlılarımızın yüzündeki tebessüm hayır duaları bize yetiyor.”
Özel Eğitim Merkezi’nden de bahseden Sadıkoğlu, “İskele’ye bağlı Ötüken Köyü’müzdeki eski okul binasında yaptığımız Özel Eğitim Merkezi’mizi tamamlamak üzereyiz” dedi.
“ÜNİVERSİTE İÇİN MÜCADELE ETTİK”
“Ben ve meclis üyelerim göreve geldiğimiz ilk 2,5 yıl boyunca İskele’mize bir üniversite kazandırmak için mücadele ettik. Bu ilk kez bizim dönemimizde oldu” diyen Sadıkoğlu, “20 yıl boyunca belediye başkanı olmuş olsaydım emin olun 3-4 tane üniversite İskele’mize gelebilirdi” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Peace Poster Yarışmasında Ödül Alan Selin Beyaz Güneş’i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Peace Poster Yarışmasında Ödül Alan Selin Beyaz Güneş’i Kabul Etti
Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisinin Açılışına Katıldı
Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisinin Açılışına Katıldı
Akçay- Güzelyurt Yolu Üzerindeki Su Motorlarında Elektrik Kesintisi
Akçay- Güzelyurt Yolu Üzerindeki Su Motorlarında Elektrik Kesintisi
BKP Ekonomik Krize Karşı Hükümeti Önlem Almaya Çağırdı!
BKP Ekonomik Krize Karşı Hükümeti Önlem Almaya Çağırdı!
Polisiye Haberler… Lefke'de 114 Kök Hintkeneviri Daha
Polisiye Haberler… Lefke'de 114 Kök Hintkeneviri Daha
Candan, Akpa Siyasi İşler Ve Demokrasi Komitesi Toplantısında Konuşma Yaptı
Candan, Akpa Siyasi İşler Ve Demokrasi Komitesi Toplantısında Konuşma Yaptı
"Haksen: “Eşel Mobil 2 Ayda Bir Uygulanmalı”
"Haksen: “Eşel Mobil 2 Ayda Bir Uygulanmalı”
Akıncı Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Akıncı Yödak Başkanı Büke’yi Kabul Etti
Gazeteci- Yazar Osman Güvenir, Akıncı’yı Ziyaret Ederek Kitabını Takdim Etti
Gazeteci- Yazar Osman Güvenir, Akıncı’yı Ziyaret Ederek Kitabını Takdim Etti
“Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC Arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi
“Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC Arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim