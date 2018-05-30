banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103869
ALTIN
186.952
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9348
EURO
5.2167
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Christian tutuksuz yargılanacak
CHRİSTİAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Falhan tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Meteoroloji’den Uyarı…
Dikkat yağmurlar geliyor...
banner282

Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı, Orun hakkında dava açacağız”

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, eski Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil Orun zamanında yapımına başlanan İskele Gençlik Merkezi (İGEM) binasının yasal süreç nedeniyle bitirilemediğini söyledi.

Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı, Orun hakkında dava açacağız”

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, eski Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil Orun zamanında yapımına başlanan İskele Gençlik Merkezi (İGEM) binasının yasal süreç nedeniyle bitirilemediğini söyledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı, Orun hakkında dava açacağız”

UBP İSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, BİTİRİLEMEYEN PROJELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, eski Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil Orun zamanında yapımına başlanan İskele Gençlik Merkezi (İGEM) binasının yasal süreç nedeniyle bitirilemediğini söyledi.

Sadıkoğlu, söz konusu yargı aşamasının yeni tamamlandığını belirterek, belediyeyi 600 bin TL zarara uğrattığını iddia ettiği Orun hakkında dava açılacağını da açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Havadis Sabah isimli televizyon programına katılan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sadıkoğlu kendisinin de Belediye Meclisi üyesi olduğu dönemde eski Belediye Başkanı Halil Orun’un Gençlik Merkezi’yle ilgili yapması gereken şeyleri yapmamış olmasından ötürü konunun yasal sürece girdiğini ve projeye devam edemediklerini ifade etti. 

banner277
İlgili bankanın açtığı davanın sonuçlandığını ve İskele Belediyesi’nin önceki başkan döneminde şu anki miktarla 600 bin TL zarara uğratıldığını belirten Sadıkoğlu, belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda Halil Orun hakkında, İyi İdare Yasası altında dava açacaklarını bildirdi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Halk Plajı’nın yanındaki çok amaçlı salonla ilgili de bir takım sıkıntılar bulunduğunu, salonun ihale aşamasında olduğunu seçimlerden hemen sonra yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılacağını belirtti.

Bir önceki dönemden güzel şeyler de bulduklarını kaydeden Sadıkoğlu, bunlara daha da güzellikler eklediklerini kaydetti.

Mevcut bisiklet yoluna 1.2 kilometrelik mesafe ekleyerek bisiklet ve yürüyüş yolunu 5.5 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Sadıkoğlu, yeni projeler ürettiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, İskele merkezden deniz kenarındaki yürüyüş yoluna kadar olan  yaklaşık 2.5 kilometrelik yolun projelendirilip onaylandığını, yeni dönemde iki taraflı kaldırım, yürüyüş ve bisiklet yollarından oluşan bir yol yapacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 30.05.2018 19:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekilleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı
Milletvekilleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı
Eroğlu BES’i ziyaret etti…
Eroğlu BES’i ziyaret etti…
Nurel halka açık kokteyl düzenledi
Nurel halka açık kokteyl düzenledi
Pediatri kurumu çocukların yanında konuşulmamasını önerdi ve aile birimi oluşturulmasını istedi
Pediatri kurumu çocukların yanında konuşulmamasını önerdi ve aile birimi oluşturulmasını istedi
Yeşil Barış Hareketi’nden sigaraya önlem çağrısı
Yeşil Barış Hareketi’nden sigaraya önlem çağrısı
Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu
Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…
Bican’ın seçim çalışmaları kapsamındaki ziyaretleri sürüyor…
“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi
“Azerbaycan Cumhuriyeti 100 Yaşında” konulu konferans düzenlendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim