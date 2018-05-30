Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı, Orun hakkında dava açacağız”

UBP İSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU, BİTİRİLEMEYEN PROJELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu, eski Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil Orun zamanında yapımına başlanan İskele Gençlik Merkezi (İGEM) binasının yasal süreç nedeniyle bitirilemediğini söyledi.

Sadıkoğlu, söz konusu yargı aşamasının yeni tamamlandığını belirterek, belediyeyi 600 bin TL zarara uğrattığını iddia ettiği Orun hakkında dava açılacağını da açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Havadis Sabah isimli televizyon programına katılan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sadıkoğlu kendisinin de Belediye Meclisi üyesi olduğu dönemde eski Belediye Başkanı Halil Orun’un Gençlik Merkezi’yle ilgili yapması gereken şeyleri yapmamış olmasından ötürü konunun yasal sürece girdiğini ve projeye devam edemediklerini ifade etti.

İlgili bankanın açtığı davanın sonuçlandığını ve İskele Belediyesi’nin önceki başkan döneminde şu anki miktarla 600 bin TL zarara uğratıldığını belirten Sadıkoğlu, belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda Halil Orun hakkında, İyi İdare Yasası altında dava açacaklarını bildirdi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Halk Plajı’nın yanındaki çok amaçlı salonla ilgili de bir takım sıkıntılar bulunduğunu, salonun ihale aşamasında olduğunu seçimlerden hemen sonra yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılacağını belirtti.

Bir önceki dönemden güzel şeyler de bulduklarını kaydeden Sadıkoğlu, bunlara daha da güzellikler eklediklerini kaydetti.

Mevcut bisiklet yoluna 1.2 kilometrelik mesafe ekleyerek bisiklet ve yürüyüş yolunu 5.5 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Sadıkoğlu, yeni projeler ürettiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, İskele merkezden deniz kenarındaki yürüyüş yoluna kadar olan yaklaşık 2.5 kilometrelik yolun projelendirilip onaylandığını, yeni dönemde iki taraflı kaldırım, yürüyüş ve bisiklet yollarından oluşan bir yol yapacaklarını ifade etti.