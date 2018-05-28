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Sadıkoğlu adaylık başvurusunu yaptı

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunu bugün yaptı.

Sadıkoğlu adaylık başvurusunu yaptı

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunu bugün yaptı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:31
Sadıkoğlu adaylık başvurusunu yaptı

UBP İSKELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SADIKOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunu bugün yaptı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre İskele Kaza Mahkemesi’ne eşi Ayşe Sadıkoğlu ile birlikte gelen Sadıkoğlu’nu burada UBP İlçe Başkanı Osman Kırşan, UBP meclis üyesi adayları, köy muhtarları ile taraftarları karşıladı.

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Sadıkoğlu burada yaptığı konuşmada, İskele ve köylerinin dünden daha ileride olduğunu, ancak daha yapacak çok iş olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, “Hayırlısıyla başvurumuzu yaptık. Her zaman olduğu gibi burada da beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Şimdi üzerimizi değişip işimizin başına dönelim çünkü en büyük fayda en iyiyi yaparak ve en iyi çalışarak olur” dedi.

 

Son Güncelleme: 28.05.2018 18:38
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