Sadıkoğlu, AB Destek Ofisi Müdürü Forestı İle Çalışma Yemeğinde Buluştu

SADIKOĞLU: “AB KONULARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK ANCAK DAHA SOMUT VE GENİŞ TABANLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMESİ GEREKİYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Avrupa Birliği (AB) Destek Ofisi Müdürü Michela Foresti ile çalışma yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı bazı projeler hakkında Michela Foresti’ye bilgi verdi.

AB’nin çalışmalarına destek vermeğe her zaman hazır olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, “Bu çalışmaları halkla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, AB konularıyla ilgili önemli adımlar attıklarını ancak daha somut ve geniş tabanlı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.