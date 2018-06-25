Sadıkoğlu 54.56’le yeniden İskele Belediye Başkanı seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

KKTC’de dün yapılan yerel seçimlerde, Hasan Sadıkoğlu oyların yüzde 54.56’sını alarak yeniden İskele Belediye Başkanlığına seçildi.

YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 5 adayın yarıştığı İskele’de sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 28

Açılan Sandık Sayısı: 28

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 7018

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5288

Seçime Katılma Oranı: %75.35

Geçerli Oy Sayısı:5073

Geçersiz Oy Oranı: 215

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı %

TDP Cemaliye Soğancı (TDP) 2.98

UBP Hasan Sadıkoğlu (UBP) 54.56

BAĞ68 Oktay Güney (BAĞ68) 8.59

BAĞ69 Halil İbrahim Orun (BAĞ69) 22.37

BAĞ67 Fikret Civisilli (BAĞ67) 11.49