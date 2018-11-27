Sabit 3 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in sanık aleyhine oybirliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinen Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi uyuşturucu suçlarının küçük olan toplumumuzda ciddi yaralar açtığını ve toplumda huzuru bozduğunu söyledi. Kıdemli Yargıç sanığın suç işlemek için Müslüm Toprak ve Mehmet Emin Özhan ile anlaşarak ülkeye 160 adet hap getirmesini sağladığını ve bunları Elchin Nazarov’a vererek satışını sağlayıp kazanç elde etmesini aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını söyledi.