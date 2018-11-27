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Sabit 3 yıl hapis yatacak

Haspolat’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalan sanık Denis Vensan Sabit aleyhindeki karar bugün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Sabit’i 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın suç ortağı olan zanlılar Elchin Nazarov, Müslüm Toprak ve Mehmet Emin Özhan ise teminata bağlanmalarının ardından kaçmaları üzerine aleyhlerindeki dava görülemedi.

Sabit 3 yıl hapis yatacak

Haspolat’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalan sanık Denis Vensan Sabit aleyhindeki karar bugün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Sabit’i 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığın suç ortağı olan zanlılar Elchin Nazarov, Müslüm Toprak ve Mehmet Emin Özhan ise teminata bağlanmalarının ardından kaçmaları üzerine aleyhlerindeki dava görülemedi.

27 Kasım 2018 Salı 16:09
Sabit 3 yıl hapis yatacak

Sabit 3 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in sanık aleyhine oybirliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinen Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi uyuşturucu suçlarının küçük olan toplumumuzda ciddi yaralar açtığını ve toplumda huzuru bozduğunu söyledi. Kıdemli Yargıç sanığın suç işlemek için Müslüm Toprak ve Mehmet Emin Özhan ile anlaşarak ülkeye 160 adet hap getirmesini sağladığını ve bunları Elchin Nazarov’a vererek satışını sağlayıp kazanç elde etmesini aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. 
Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
HapisSabit
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