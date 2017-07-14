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14 Temmuz 2017 Cuma 13:20

Sabıkalıyım diye kimse iş vermiyor!

Sabıkalıyım diye kimse iş vermiyor!
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Sabıkalıyım diye kimse iş vermiyor!

6 aydır sabıka kaydı yüzünden iş bulamıyor

Cezaevinden tahliye olduktan sonra iş bulamayan Faruk Arbak, devlet tarafından verilen bin TL’lik yardım maaşının da kesildiğini savundu

Uyuşturucudan hüküm giyen ve 2 yıl önce tahliye olan 36 yaşındaki Faruk Arbak, 6 ay boyunca iş aradığını sabıka kaydı temiz olmadığı gerekçesiyle kimse tarafından işe alınmadığını söyledi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından, cezaevinde bulunduğu 2015 yılından bu yana uyuşturucu bağımlılığından kurtulması için kendisine verilen 3 çeşit dozu ağır hap kullandığını söyleyen Arbak, devlet tarafından kendisine bağlanan bin TL yardım maaşı ile yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Arbak, hastanedeki kurulun geçtiğimiz günlerde “çalışabilir” raporu vermesinin ardından bin TL’lik yardım maaşının kesildiğini savundu. Yaşadıklarını adaletsizlik olarak nitelendiren Arbak, “Her gece en ağır dozajlı haplardan 5 tane kullanıyorum, nasıl çalışabilecek durumdayım?” dedi.

Faruk Arbak, kendisinden daha iyi durumda olanların kuruldan geçerek maaş almaya devam ettiğini, haksızlığın düzelmemesi halinde bugünden itibaren ölüm orucuna başlayacağını söyledi.

“Herkes sabıka kaydına bakıyor”

Geçimini, aldığı yardım maaşı ile sağladığını ve çalışamayacak durumda olmasına rağmen bu maaşının da kesildiğini belirten Arbak, “Çalışabilecek durumda olsam bile devlette, özel de temiz kağıdı istiyor, ben nerede ve nasıl çalışayım? Nasıl geçinelim? Hırsızlık mı yapayım? Uyuşturucu mu satayım? Madem bana çalışabiliyor raporu verildi, o zaman devlet beni bir işe yerleştirsin” şeklinde konuştu.

Kendisine yapılan adaletsizlik karşısında hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğini belirten Arbak, bugünden itibaren ise ölüm orucuna başlayacağını sözlerine ekledi. 

Diyalog - Hüseyin Çiçek

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Sabıkalıyım Diye Kimse Iş Vermiyor!
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