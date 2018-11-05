Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi onaylandı

CUMHURİYET MECLİSİ TOPLANTISI TAMAMLANDI

SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini oybirliği ile onayladı.

GÜNDÜZ

Genel Kurulda, yasa önerisi üzerine ilk sözü UBP Milletvekili Menteş Gündüz aldı. Gündüz, sabıka kaydı yasa önerisi ile ilgili geçmişte de yapılan çalışmaları anlatarak, uzun yıllardır bu yasanın beklendiğini, amacın suça teşebbüsü azaltmak olduğunu, bu düzenlemenin bir defalık bir yasa olduğunu ve yine sabıka kaydının kaldırılmasının mahkeme kararına bağlı olduğunu anlattı.

Gündüz, yasaya yönelik değerlendirmelerde bulunarak, yasa içerisinde değişikliklerin ve güncellemelerin yapılması gerekliliğine değindi, yasanın hayırlı olmasını ve suç işlenmemesini temenni etti.

GÜRÇAĞ

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da, bu yasanın kişilerin gelecekteki hayatlarına yansımaması için düzenlendiğini, basit suçlardan mahkum edilen birinin sabıka kaydının silinmesinin bir defaya mahsus düzenlendiğini ifade etti.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, yasanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sabıka kaydının silinmesi ile ilgili yasa hakkında bilgi vererek, yasa çalışmasında yapılan düzenlemeleri anlattı.

Özdenefe, yasanın onaylanmasının ardından konunun mahkemeye gidebileceği için yasa ile ilgili yapılan değişiklikleri meclis tutanaklarına yansıması için anlatmak istediğini ifade ederek, yasa ile ilgili bilgiler verdi.

Yasa ile kişilere ikinci bir şans verildiğini, hedefin ıslah etmek olduğunu ifade eden Özdenefe, yasaya Güvenlik Kuvvetlerini de eklediklerini, küçük yaşta suç işlemiş kişilere şans verildiğini, 5 yıl geçmeden başka bir mahkumiyet almamasının arandığını anlattı.

ARIKLI

Erhan Arıklı da, sicil affının neden otomatik yapılmadığını veya mahkeme dışında bir komite kurulmadığını sorarak, mahkemelerin zaten yükünün ağır olduğunu kaydetti ve hayırlı olmasını diledi.

Arıklı, hapishanenin kapasitesinin çok aşıldığını, kısmi bir affın gündeme getirilebileceğini, bunun toplum vicdanını kanatmayacak bir şekilde yapılabileceğini, bu konuda İçişleri Bakanının bir çalışma yapabileceğini söyledi.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, sabıka kaydının silinmesi ile ilgili önemli bir yasanın ele alındığını, bunun sıkıntısını avukatlık yaptığı dönemde yaşadığını ifade ederek, yaşadığı hukuki sıkıntıları anlattı.

Hasipoğlu, bu sıkıntıları aşmak üzere yapılan yasanın hayırlı olmasını temenni ederek, yasanın yenilenmesi için yine desteğe hazır olduklarını söyledi.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de, yasaya yapılan tadilatın özellikle çocuklara yönelik olan kısmının önemine işaret ederek, hata sonucu küçük yaşından dolayı bir suç işleyen kişinin bu suçu ömrü boyunca çektiğini, bu yüzden yasanın önemli olduğunu kaydetti.

SANER

UBP Milletvekili Ersan Saner de, yasanın çok yerinde olduğunu ifade ederek, küçük yaştaki çocukların veya hafif suçların sabıka kaydından silinmesini içeren yasa tasarısının önemine vurgu yaptı.

Saner, kadına şiddet konusuna da değinerek, bakanlığı döneminde yaptıkları “ben değil biz birlikte yaptık” çalışmalarını da anımsatarak, çalışmaları anlattı ve her görüşe önem verdiklerini vurguladı.

Kadına şiddetin dünyada da olduğu ama ülkede önleyici tedbirlerin alınmasının önemine işaret eden Saner, bakanlığa görev düştüğünü, ülkede şiddete karşı bir farkındalık yaratılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından öneri madde madde görüşüldü ve yasa önerisi oybirliği ile onaylandı.

Genel kurul toplantısı tamamlandı. Birleşim yarın güncel konuşmalarla devam edecek.

