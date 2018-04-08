Sabahları poğaça yemenin zararları

Sabahları kahvaltı yapmak yerine pratik bir atıştırmalık olarak poğaça tüketiyorsanız haberimize göz atmanızda fayda var. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre 2 ay boyunca düzenli olarak her sabah poğaça yiyen kişilerin vücuduna 2,5 kilo yağ ekleniyor. Bir adet poğaçanın verdiği kiloları yakabilmek için ise 7 bin 500 adım atmak gerekli. Sizin de kulağına ürkütücü geliyorsa kahvaltı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz yararınıza olacak.

Sabahları poğaça yerseniz ne olur?

Günün en önemli öğünü hiç şüphesiz kahvaltıdır. Beslenme uzmanlarının tamamının ortak görüşü kahvaltının asla geçiştirilmemesi gereken bir öğün olduğu yönünde. Elbette, kahvaltı yapmak kadar sabahları ne yediğiniz de çok önemli. Protein ve lif kaynaklı besinler, taze meyve ve sebzeler kahvaltının ana besin kaynakları olmalı.

Sabah aceleyle evden çıkıp, kahvaltıyı sade bir poğaça ile geçiştiren kişiler için ise kötü haber var. Zararlı yağları içinde barındıran poğaça tüketimi ile 2 ay gibi kısa bir süre içinde vücudunuz tam tamına 2,5 kilo yağ alıyor. Bu yağları yakmak ise büyük bir efor gerektirdiğinden alınan yağlar vücutta depolanıyor. Yalnızca bir poğaça 450 kalori ve bu kaloriyi yakabilmek için yapmanız gereken ise 7 bin 500 tempolu adım. Bunu yapmak sizi ürkütüyorsa uzmanların önerdiği üzere sebze, meyve, zeytin, küçük parça peynir ve bir dilim kepekli ekmek kahvaltı yapabilir, güne zinde ve sağlıklı bir biçimde başlayabilirsiniz.