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27 Temmuz 2017 Perşembe 06:21

Sabahattin İsmail'den çok önemli iddia:

Sabahattin İsmail'den çok önemli iddia:
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Sabahattin İsmail'den çok önemli iddia:

Sabahattin İsmail, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın başkanı olan derneğin dış güçlerden her yıl 600 - 700 bin Euro hibe aldığını iddia etti.

 

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın eşinin Başkanı olduğu  derneğin Rum tarafının ve Yunanistan'ın tam üye olduğu AB fonlardan - dış güçlerden her yıl 600-700 bin euro hibe alması ve bu konuda devlete hiçbir bilgi vermemesi - hesap sunmamasi- vergi ödenmemesi ne derece etiktir? Sadece soruyorum ve ilgililerden yanıt soruyorum ve ilgililerden yanıt bekliyorum" 

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Sabahattin İsmailden çok önemli Iddia:
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