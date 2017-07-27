Sabahattin İsmail'den çok önemli iddia:

Sabahattin İsmail, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eşi Meral Akıncı'nın başkanı olan derneğin dış güçlerden her yıl 600 - 700 bin Euro hibe aldığını iddia etti.

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın eşinin Başkanı olduğu derneğin Rum tarafının ve Yunanistan'ın tam üye olduğu AB fonlardan - dış güçlerden her yıl 600-700 bin euro hibe alması ve bu konuda devlete hiçbir bilgi vermemesi - hesap sunmamasi- vergi ödenmemesi ne derece etiktir? Sadece soruyorum ve ilgililerden yanıt soruyorum ve ilgililerden yanıt bekliyorum"