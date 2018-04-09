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Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…

Uykudan uyandığınızda aç karnına yapacağınız bu test sayesinde birçok hastalığın altında yatan kandida mantarı enfeksiyonu ortaya çıkarıyor...

Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…

Uykudan uyandığınızda aç karnına yapacağınız bu test sayesinde birçok hastalığın altında yatan kandida mantarı enfeksiyonu ortaya çıkarıyor...

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…
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Kilo problemi , tatlı krizi yaşayan yada ekmek ve unlu yiyeceklere çok düşkün olan kişilerin hemen hemen hepsinin bağırsak florasında kandida adlı mantarın kontrolsüz çoğalma şikayeti olduğunu söyleyen Dr.Fevzi Özgönül, 'Kandida herkesin bağırsak florasında olan bir mantar çeşididir.

Özellikle sıcak, nemli ve karanlık bölgeleri sevdiği için bağırsak içerisinde ve genital bölgelerde ağız içinde kolaylıkla yerleşir.'dedi.

Kandidadan yüzde yüz kurtulmak hemen hemen imkansızdır. Bölgede bulunan probiyotik bakteriler tarafından kontrol altında tutulduğunda hastalık oluşturan bakterilere karşı bir nevi destek görevi de yaptığı için bir diğer yönden bağışıklık sistemimiz için de destektir.

Sadece kontrolsüz üremeye başladığında geçirgen bağırsak sendromu oluşturup Haşimato tiroidi gibi, bir çok oto immün hastalığın da nedeni olabilmektedir.

Dr.Fevzi Özgönül,'Kandida'nın hastalık oluşturması için kontrolsüz bir şekilde çoğalması yeterlidir. Vücudunuzda kandida olup olmadığını ise evinizde yapabileceğiniz ‘tükürük testi' ile öğrenebilirsiniz.” diye konuştu

Tükürük Testi

Şeffaf cam bardak (üzerinde desen olmaması önemli)

Su: Cam bardağı 2/3 kadar su ile doldurun. Sabah aç karına yataktan kalkınca su içmeden veya ağzımızı çalkalamadan bu su dolu bardağa tükürün.

Eğer tükürüğünüz suyun üzerinde kalıyorsa korkmayın.

Büyük bir olasılıkla sizde kandida enfeksiyonu yok. Eğer tükürüğünüz su yüzeyinden dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle kandida enfeksiyonu vardır.

Bu çay kürü kandida mantarını zayıflatarak probiyotik bakteriler tarafından kontrol altına alınabilmesini sağlamaktadır.

1 tutam aynısefa bitkisi ( püskül şeklinde bir tutam )
1 bardak sıcak su
1 tatlı kaşığı çörek otu yağı

Aynısefa bitkisi sıcak suda 10 dakika çay gibi demlenir kaynatılmaz. Akşam yatmadan 2 saat önce içilir.Yatmadan önce de 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı içilmesinde fayda var.

Anahtar Kelimeler:
Tükürük Testi
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