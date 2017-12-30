Sabah Saatlerinde Korkutan Kaza!

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu. Lefkoşa'dan Güzelyurt'a doğru seyir halinde olan FZ 710 plakalı van tipi araç sürücüsü Melih İNECİ (E-21) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle duramayan araç, bu kez yolun soluna savruldu ve ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.