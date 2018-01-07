Saat 16.00 itibarı ile seçime katılım oranı

KATILIM ORANI SAAT 16.00 İTİBARİYLE YÜZDE 54,6





KATILIM ORANI LEFKOŞA’DA YÜZDE 52, GAZİMAĞUSA’DA 50,31, GİRNE’DE 54.3, GÜZELYURT’TA 52,7, İSKELE’DE 56,16 VE LEFKE’DE 62,23



Yüksek Seçim Kurulu, saat 16:00 itibarıyla seçime katılım oranlarını açıkladı.



TAK muhabirinin YSK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde katılım oranı yüzde 54,6.



Bu oran Lefkoşa’da yüzde 52, Gazimağusa’da 50.31, Girne’de 54.3, Güzelyurt’ta 52.7, İskele’de 56.16 ve Lefke’de 62.23.



Ülkede kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 719 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak.



Şu ana kadar oy verme işlemleriyle ilgili, YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.