Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 07:25

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTEK: “KIBRIS’TA İKİ DEVLET VARDIR, BUNDAN ÖTESİ YOKTUR”

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTEK: 'KIBRIS'TA İKİ DEVLET VARDIR, BUNDAN ÖTESİ YOKTUR”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTEK: “KIBRIS’TA İKİ DEVLET VARDIR, BUNDAN ÖTESİ YOKTUR”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, KKTC yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, KKTC yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur" dedi.

AA’nın haberine göre, çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Öztek, partisinin Antalya Ocak Ayı İl Divan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Öztek, son dönemde dünyada ve özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında çok önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de Öztek, 1974'te huzura kavuşmuş Kıbrıs konusunda birilerinin huzursuzluk çıkarmaya çalıştığını belirtti. Öztek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Öztek, konuşmasının ardından partisine katılan 2 kişiye rozet taktı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Bini Çocuk 4 Bini Çocuk
TUBİTAK'IN Kabul Etmedigi Proje,ABD de Birinci Oldu TUBİTAK'IN Kabul Etmedigi Proje,ABD de Birinci...
Trafik Kazası: 1 Yaralı Trafik Kazası: 1 Yaralı
Başel: “Yeni Şeyler Keşfetmek Beni Mutlu Ediyor” Başel: “Yeni Şeyler Keşfetmek Beni Mutlu Ediyor”
Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Dilek Hanif Defilesi 4 Şubat’ta Kemal Saraçoğlu Vakfı Yararına Dilek Hanif Defilesi...
Özgürgün’den Kocias’a Çok Sert Açıklama Özgürgün’den Kocias’a Çok Sert Açıklama
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

4 Bini Çocuk

Haberi Oku