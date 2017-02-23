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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

“rüzgar Gülü” Projesi, 7’inci Haftasında “özel Gereksinimli Çocuklar” Konusunu Ele Alıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı “Çocuk ve Sevgi” teması kapsamındaki “Rüzgar Gülü” etkinliklerine bahar dönemiyle birlikte devam ediyor.

'rüzgar Gülü” Projesi, 7'inci Haftasında 'özel Gereksinimli Çocuklar” Konusunu Ele Alıyor
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Lefkoşa, 23 Şubat 17 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı “Çocuk ve Sevgi” teması kapsamındaki “Rüzgar Gülü” etkinliklerine bahar dönemiyle birlikte devam ediyor.

GAÜ bünyesinde ki etkinliklere ek olarak, Eğitim Fakültesi önderliğinde gerçekleşen;  “Rüzgar Gülü” projesi 7’inci haftasında, aileler ve çocuklar ile 25 Şubat tarihinde, öğretim görevlisi Pelin Aykut tarafından verilecek;  Ailelere yönelik “Özel Gereksinimli Çocuklar” seminer konusunu kapsarken, “Müzik Atölyesi” başlığı altında da, Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sönmezler tarafından çocuklara yönelik atölye çalışması gerçekleşecek.

GAÜ'den yapılan açıklamaya göre, anne, baba ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmaları ile aileler bilinçlendirilerek, çocukların gelecekleri için, sağlam temeller oluşturulması planlanıyor.

"Bilinçli Aile ve Mutlu Çocuk" özel temalı “Rüzgar Gülü” projesi; yedi farklı konuda eğitim ve yedi farklı konuda atölye çalışmasından oluşuyor. Eğitimlerin, 0-18 yaş aralığındaki çocuk sahibi olan ailelere yönelik düzenlendiği ve 25 Şubat’ta gerçekleşecek olan eğitim ile birlikte 7 haftalık eğitim programı tamamlanacak.

Ailelere yönelik “Özel Gereksinimli Çocuklar”  semineri ve çocuklara yönelik “Müzik Atölyesi” 25 Şubat Cumartesi günü saat 10.00’da GAÜ Kıbrıs yerleşkesi Girne kampüs Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

(AK/HÖ)

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