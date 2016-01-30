Rüya Taner Paris’te Konser Verecek

Kıbrıslı Türk Sanatçı Rüya Taner, aralarında Kıbrıslı Rum, Türk ve Yunan sanatçıların da bulunduğu bir grup sanatçıyla 1 Şubat’ta Paris’te konser veriyor.
Konser, Barış İçin Birleşen Sanatçılar Derneği’nin organizasyonuyla Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı himayelerinde gerçekleşecek.
Paris’teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü binasında yer alacak konserde, Taner’in yanısıra Türkiye' den Hüseyin Sermet, Yunanistan’dan Papagionis Theadorakis, Güney Kıbrıs’tan Cyprien Katsaris, ABD’den David Lively, İran’dan Nima Sarkechik ve Suriye' den Tambi Cimuk sahne alacak.