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RÜYA TANER İZMİR'DE RESİTAL VERİYOR

RÜYA TANER İZMİR'DE RESİTAL VERİYOR

24 Mart 2018 Cumartesi 09:54
RÜYA TANER İZMİR'DE RESİTAL VERİYOR
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RÜYA TANER İZMİR'DE RESİTAL VERİYOR

 Piyanist Rüya Taner, İzmir  Karşıyaka Belediyesi'nin davetlisi olarak,  İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinin "Çocuk Onkoloji Servisini Birlikte Yeniliyoruz " projesine katkı olarak düzenlediği "Müziğin Umuda Dokunuşu " Piyano Konseri programında konuk sanatçı  olarak resital verecek.

İzmir'den diğer piyanistlerin de yer alacağı etkinlik, Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde bugün saat 14.00’te başlayacak ve üç oturum şeklinde gece saatlerine kadar sürecek.

Anahtar Kelimeler:
Müziğin Umuda DokunuşuHikmet ŞimşekRüya Taner
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