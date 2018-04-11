Rusya’dan ABD Başkanı Trump’a jet yanıt

ABD Başkanı Trump’a Rusya’dan jet yanıt geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı” açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Trump’ın, “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden jet yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı” açıklaması yaptı.