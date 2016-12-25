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25 Aralık 2016 Pazar 06:16

Rusya’da Önemli İsimleri Taşıyan Uçak Karadeniz’e Düştü

Rusya'da Önemli İsimleri Taşıyan Uçak Karadeniz'e Düştü
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Rusya’da Önemli İsimleri Taşıyan Uçak Karadeniz’e Düştü
Dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'son dakika' gelişmesi... Rus medyası, Karadeniz kıyısındaki Soçi'den havalanan bir uçağın kısa süre sonra radardan kaybolduğunu duyurdu. Rus Sputnik ajansının haberine göre; uçakta aralarında Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler ile gazeteciler ve askeri personelin de bulunduğu yaklaşık 91 kişi vardı. Rus medyası, uçağın Karadeniz'e düştüğünü bildiriyor.


Hava trafik kontrolörleri, Rus Savunma Bakanlığı’na ait olduğu bildirilen Tu-154 tipi bir uçakla temasın kaybolduğunu ifade etti.
TASS ajansına bilgi veren bir güvenlik kaynağı, Karadeniz’de kıyıdan 6-8 kilometre açıklarda petrol kalıntıları içeren bir bölge tespit edildiğini ve kurtarma teknelerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.
İnterfaks’a bilgi veren bir başka kaynak ise, kazanın, uçak yükselirken meydana geldiğini söyledi ve mürettebatın acil durum sinyali vermediğini aktardı.

SPUTNİK: MÜZİSYENLER, GAZETECİLER…

Rus Sputnik ajansının haberine göre; uçakta Kızıl Ordu Korosu’na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu. Müzisyenlerin, Lazkiye’de bulunan Rus üssü Hmeymim’deki Yeni Yıl konserine katılacakları açıklandı.
Rusya Acil Durum Bakanlığı’ndan Ria Novosti haber ajansına verilen ilk bilgide, uçakta yaklaşık 70 kişi olduğu belirtilmişti. Rus medyasında yer alan bir başka haberde ise uçakta 82 yolcu, 10 mürettebat bulunduğu öne sürülmüştü.
Olaya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak ise İnterfaks ajansına, uçakla kalkıştan hemen sonra Rus hava sahası üzerinde manevra yaparken, temasın koptuğunu söyledi.
Rus Federal Hava Ulaşım Ajansı’ndan Ria Novosti’ye verilen bilgiye göre, uçakla sivil uçuş gerçekleştirilmiyordu.

Sputnik’e göre 83 yolcu, 8 mürettebat olmak üzere toplam 91 kişi taşıyan uçağın yerel saatle 05:20’de havalandığı ve kalkıştan 20 dakika sonra, 5:40 civarında radardan kaybolduğu bildirildi.
Krasnodar ve çevre bölgelerde konuşlu arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun video-konferans yoluyla arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bilgilendirildiğini ve olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

DÜNYA RUSYA’YI KONUŞUYOR, ÇÜNKÜ…

Rusya, son günlerde birbirinden acı olaylarla dünya gündemine geldi.
Dünya ve Türkiye önce, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Rus Büyükelçi Karlov son yolculuğuna uğurlandı
Ertesi gün ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov’un evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı.
Rus basınına yansıyan haberlerde, Polşikov’un Karlov ile aynı gün, aynı 19 Aralık’ta hayatını kaybettiği aktarıldı.


 
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