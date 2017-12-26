Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Rus Ria haber ajansının yeni haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki iki hava üssüne kalıcı olarak yerleşmeye başladıklarını duyurdu.

Bu üsler, Akdeniz kenarındaki Tartus ve Hmeymim.

Suriye'deki iç savaşın yedinci yılını doldurmasına aylar kala, Rusya'nın ülkede kurduğu hava savunma üssü uydudan görüntülenmişti. Akdeniz kıyısındaki Tartus ile iç kesimlerdeki Hama arasında yer alan ve ay başında görüntülenen Masyaf'taki üste, radarlar ve silahlar bulunuyor.

Rusya’nın Akdeniz kıyısındaki diğer hava üssü ise Lazkiye kentindeki Hmeymim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, 15 gün önce sürpriz bir şekilde Akdeniz kıyısındaki Rus üssü Hmeymim'e inmişti. Kırmızı halıda Putin ile yürümek isteyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kendi ülkesinde Rus komutanlar tarafından durdurulması, dünyada alay konusu olmuştu.

Moskova, Suriye'deki hava operasyonlarında, Eylül 2015'te başlamıştı. Rusya'nın hava operasyonları ve askeri birlikleri, iç savaşta Esad'ın elini önemli oranda güçlendirmişti.

'ÇEKİLECEĞİZ' DEMİŞLERDİ

İki hafta önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünü geri çekmeye başladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl da ülkedeki askeri birliklerin çekileceğini belirtmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.