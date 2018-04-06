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RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE "ATEŞLE OYNUYORSUNUZ'' UYARISI

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE "ATEŞLE OYNUYORSUNUZ'' UYARISI

06 Nisan 2018 Cuma 09:52
RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE "ATEŞLE OYNUYORSUNUZ'' UYARISI
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RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE "ATEŞLE OYNUYORSUNUZ'' UYARISI

 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İngiltere ile yaşanan ajan krizinde Londra'nın Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ''zehirlediğini'' belirterek, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' dedi. 
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamaları görüşmek üzere toplandı. 
Rusya ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyinde  Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti. 
Rus Büyükelçi Nebenzia, eski çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'yı Rusya'nın zehirlediği suçlamalarını reddederek, ''Londra diğer ülkelerle ilişkilerimizi zehirlemeye başladı.'' dedi. 
İngiltere'yi Rusya'ya karşı propaganda savaşı yürütmekle suçlayan Nebenzia, ''Daha iyi bir sahte hikaye ortaya atamaz mıydınız?'' dedi. 
Nebenzia, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' uyarısında bulundu. 
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Rusya'yı devlet destekli suikastlar düzenlemekle suçladı. 
İngiltere'nin gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını belirten Pierce, ''Kimyasal silah kullanımı soruşturmalarını engelleyen bir ülkeden ders alacak değilim.'' dedi. 
Pierce, Rusya'nın sağlık durumu iyiye giden ajan Skripal'in kızı Yulia ile görüşme talebini aldıklarını ve Yulia'nın vereceği cevabı beklediklerini sözlerine ekledi.
İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.
İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Vassily NebenziaSergey Skripal
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