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Ruşen Çakır, Yakın Doğu Enstitüsü’nde IŞİD Ve El-KAİDE Üzerine Konuştu

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) tarafından düzenlenen “Orta Doğu’da Din ve Siyaset Sertifika Programı”nın son haftasında Gazete Habertürk köşe yazarı, gazeteci Ruşen Çakır, IŞID ve El-Kaide üzerine konuştu.

Ruşen Çakır, Yakın Doğu Enstitüsü’nde IŞİD Ve El-KAİDE Üzerine Konuştu

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) tarafından düzenlenen “Orta Doğu’da Din ve Siyaset Sertifika Programı”nın son haftasında Gazete Habertürk köşe yazarı, gazeteci Ruşen Çakır, IŞID ve El-Kaide üzerine konuştu.

08 Aralık 2014 Pazartesi 13:54
Ruşen Çakır, Yakın Doğu Enstitüsü’nde IŞİD Ve El-KAİDE Üzerine Konuştu
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Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) tarafından düzenlenen “Orta Doğu’da Din ve Siyaset Sertifika Programı”nın son haftasında Gazete Habertürk köşe yazarı, gazeteci Ruşen Çakır, IŞID ve El-Kaide üzerine konuştu.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de din ve siyaset ilişkisi üzerine çok önemli çalışmalar yapmış olan Ruşen Çakır, sertifika programı çerçevesinde “IŞID İle Birlikte Irak, Suriye ve Türkiye'de Değişen Dengeler başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konuşmasına El-Kaide ile IŞID ayrıklığının tarihine değinerek başlayan Çakır, “IŞID’in tarihi ABD’nin Irak’ı işgali ile başladı” diyerek, şunları söyledi:

“ABD, Irak’tan önce Afganistan’a girdi ve Afganistan’daki operasyonun sonucuna ulaşmadan Irak’ta yeni bir operasyona girişti. El-Kaide Afganistan’da yaşadığı tıkanıklığın sonucu olarak Irak’ı yeni bir alan ve kaynak olarak gördü. Irak’ta yaşanan gelişmelerin ardından İran’ın bölgesel olarak gücünü arttırması batının İran’ı dengeleme arayışlarına yönelmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin paralelinde de Irak’ta Sunni bir direniş başlamıştı. Ebu Musab Zerkavi, Usama Bin Ladin ile Afganistan’da birlikte savaşmıştı ve El-Kaide’nin Irak kolunun yöneticisiydi. Zerkavi’nin 2006 yılında öldürülmesi sonucu yerine Usama Bin Ladin’in en güvendiği isim olan Abdülhani el- Iraki görevlendirildi. Fakat el-Iraki 2006 yılında Antep’te yakalandı. El-Iraki’nin yakalanmasının neticesinde Irak El-Kaidesi’nin başına Ebu Ömer el-Bagdadi geçti. Ömer el-Bagdadi’nin Nisan 2010 öldürülmesinin sonucunda da şimdi halifeliğini ilan eden ve IŞID’in lideri olan Ebubekir el-Bagdadi örgütün liderliğine geldi. El Bagdadi, Irak El-Kaidesi’nin ismini Irak İslam Devleti olarak değiştirdi.”

Konuşmasında IŞİD ve El Kaide’nin birbirinden ayrışma sürecini ve bunun bölge dinamikleri üzerindeki etkisini de irdeleyen Ruşen Çakır, IŞID’in zaman içerisinde El-Kaide’den kopuşunun Suriye’deki savaşın şiddetinin zirve yaptığı döneme denk geldiğini kaydetti. Çakır, şöyle devam etti:

“El Kaide tavrını El-Nusra’dan yana kullandı. Aslında IŞID, El-Kaide’yi aşan bir örgüt oldu. El-Kaide’nin hedefleri emperyalizmle savaş, İsrail’in yıkılması gibi ulaşılamaz hedeflerdi. El Kaide, tarihine baktığınızda anlık başarılarının olduğunu göreceksiniz. Fakat IŞID, El-Kaide gibi değil. IŞID, bölgede devlet kurduğunu iddia ediyor ve devlet refleksiyle hareket ediyor. İnsanlar aileleriyle dünyanın çeşitli yerlerinden Suriye’ye ve Irak’a gelerek IŞID’in kontrolündeki yerlerde yaşıyorlar. IŞID, bu insanlara hayat ve ölümü birlikte sunuyor; hastaneler, okullar ve çeşitli kurumlarla hayatı sunarken El-Kaide’de sadece ölüm vardı. IŞID mensupları sadece savaşmıyorlar, bölgede halkla iç içe yaşıyorlar. Musul ve Rakka olmak üzere birçok şehirde halkın içindeler. Tüm bunlara rağmen IŞID uzun ömürlü olmayacaktır fakat mutlak anlamda da yenilmeyecektir. Bu bağlamda bölgenin istikrara kavuşması uzun seneler alacak gibi gözüküyor.”

Ruşen Çakır’ın son bir kaç yıldır gündemi en fazla meşgul eden konu olan IŞID hakkındaki konuşması sonrasındaki soru cevap ve yorum bölümünün ardından, kendisine Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Enstitüsü adına Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü ve öğretim görevlisi Erhan Ayaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

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