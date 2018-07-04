Rus asıllı sanatçı Elena Sıdıakına Güngördü’yü ziyaret etti

Rus asıllı sanatçı Elena Sidiakina Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek tablo ve kitap hediye etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, atölye çalışmaları sonucunda eserleri Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergilenen sanatçılar arasında yer alan ve Girne’de yaşayan Sidiakina tablosunu ve Rusya’daki Kuban bölgesini anlatan “The Golden Bird Kuban” isimli kitabı Güngördü’ye takdim etti.

Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan serginin hem kentteki renkliliğe hem de sanatsal etkinliklerin çeşitliliğine katkı koyduğunu söyleyerek, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

