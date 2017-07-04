Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2017 Salı 09:32

Rumun Amacı Bizi Anavatan Türkiye'den Koparmak

Rumun Amacı Bizi Anavatan Türkiye'den Koparmak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Rumun Amacı Bizi Anavatan Türkiye'den Koparmak



 “ Kıbrıs Rum tarafı ile Yunanistan’ın temel hedefinin Kıbrıs Türk Halkı’nı güvencesiz bırakmak, Anavatan Türkiye’den koparmak olduğu İsviçre’deki Kıbrıs konferansında da açıkça görülmektedir.

Rum-Yunan ikilisi konferansı Türkiye’nin etkin garantörlük hakkını sıfırlama ve Türk askerini Kıbrıs’tan tümüyle çıkarma sürecine dönüştürmek için diğer konularda bilinen tutumlarını sürdürmektedir.



Oysa Kıbrıs Türkü için Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığını ciddi bir caydırıcı unsur olarak sürdürülmesi tartışma ya da taviz konusu yapılabilecek konular değildir.

Bu iki unsur Kıbrıs Türkü’nün yaşamı, güvenliği, özgürlüğü ile doğrudan ilgilidir ve olmazsa olmazdır.

Diğer beş başlık da elbette önemlidir ama bu başlıklarda bazı laf ola şeyler elde edilmesi karşılığında garanti anlaşmasını sulandırılmasına, Türk askerinin adadaki varlığının caydırıcı bir sayıdan aşağıya çekilmesine asla izin verilemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine yeterince değer vermeyen yaklaşımı ile içimizdeki bazı kesimlerin garantileri önemsizmiş gibi gösterme gayretleri yanlıştır ve Kıbrıs Türkü için zararlıdır.

Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye’nin etkin ve fiili garanrisi yanı sıra iki kesimlilikten, iki toplumluluktan, Kuzey’de mülkiyet ve nüfusta sarih çoğunluğun Kıbrıs Türkü’nde olmasından, varılacak antlaşmanın AB’nin birincil hukuku haline gelmesinden, mülkiyet ve toprak konularının sosyo-ekonomik yaşantımızı perişan etmeyecek şekilde var olan gerçeklere dayalı olarak çözülmesinden, Yunan vatandaşlarının Kıbrıs’ta elde edecekleri haklarının aynılarının Türkiye Cumhuriyeti halkına da tanınmasından asla geri adım atılamaz.

Bunlardan geri adım atmanın Kıbrıs Türkü’ne barış, ekonomik kalkınma getireceğini düşünenler hayal görmektedirler.

Rum gençlerinin askerlikleri bitince silahları ile birlikte evlerine gittiklerini, Rum tarafındaki her evin bir sihah deposu, Kıbrıs Türkü’ne kan kusturabilecek saldırı odağı haline getirildiğini, her Rum çocuğunun Türk düşmanlığı ve gün gele Türkler’den 1974’ün rövanşını alma hayali ile yetiştirilmekte olduğunu faşist ELAM örgütü bir yana diğer büyük Rum partilerinin içinde de büyük bir Türk düşmanı kesim bulunduğunu Kıbrıs Türk Halkı’nın dikkatinden kaçırmak sorumsuzluktur.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Rumun Amacı Bizi Anavatan Türkiyeden Koparmak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI “'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...
Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına Yönelik Denetim Çalışma Dairesi’nden Dışarda Çalışma Yasağına...
“Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi Açıldı “Bakmak Ve Görmek Arasında” Fotoğraf Sergisi...
Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi 10 Ağustos’ta Tamam Güzelyurt Ve Mesarya’ya Su Sağlama Tüneli İhalesi...
“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor “kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede...
Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından Önce, “15 Temmuz İhanet Girişiminde Şehit Olanlar Ve Tüm Şehitler İçin” Kuran-ı Kerim Ve Mevlidi Şerif Okutacak Din İşleri Başkanlığı, Yarın Cuma Namazından...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA'...

Haberi Oku