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08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:44

Rumların Tek Yanlı Doğal Gaz Faaliyetleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs’ın çevresindeki doğal zenginlikler konusunun iç siyasi hesaplarla gündelik iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar önemli olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu konudaki gündelik sığ polemik arayışlara prim vermemede kararlı olduğunu belirtti.

Rumların Tek Yanlı Doğal Gaz Faaliyetleri
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BURCU: “KONU GÜNDELİK İÇ SİYASET MALZEMESİ YAPILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ”

“CUMHURBAŞKANIMIZ, DOĞU AKDENİZ’DEKİ DOĞAL ZENGİNLİKLERİN BİR ÇATIŞMA VE GERGİNLİĞE DEĞİL, İŞBİRLİĞİ VE ORTAK YARAR ANLAYIŞINA HİZMET ETMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ TAVRINI KORUMAKTADIR”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs’ın çevresindeki doğal zenginlikler konusunun iç siyasi hesaplarla gündelik iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar önemli olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu konudaki gündelik sığ polemik arayışlara prim vermemede kararlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerin bir çatışma ve gerginliğe değil, işbirliği ve ortak yarar anlayışına hizmet etmesi gerektiği yönündeki tavrını koruduğunu kaydeden Burcu, “Cumhurbaşkanımız, bu aşamada kamuoyunun, Dışişleri Bakanı Sayın Ertuğruloğlu ile UBP Genel Sekreteri Sayın Oğuz’un söz konusu açıklamalarını hak ettikleri çerçevede değerlendireceğine inanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Barış Burcu, konuyla ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma konusundaki kararlılığıyla Rum tarafının tek yanlı doğal gaz faaliyetlerine ilişkin tavrının, en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olduğunu ve herkesçe bilindiğini belirtti.

Kıbrıs’ın çevresindeki doğal zenginlikler iki halkın ortak zenginliği olduğuna vurgu yapan Burcu, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerin bir çatışma ve gerginliğe değil, işbirliği ve ortak yarar anlayışına hizmet etmesi gerektiği yönündeki tavrını korumaktadır. Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın, bu ortak zenginliklerden iki toplumun da yararlanması yönündeki çabası, ilk günden beridir devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın Akıncılar’daki (Lurucina) dünkü konuşması da bu çerçevededir. Konu, iç siyasi hesaplarla gündelik iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar önemlidir. Cumhurbaşkanımız Akıncı, bu konudaki gündelik sığ polemik arayışlarına prim vermemekte kararlıdır. Cumhurbaşkanımız, bu aşamada kamuoyunun, Dışişleri Bakanı Sayın Ertuğruloğlu ile UBP Genel Sekreteri Sayın Oğuz’un söz konusu açıklamalarını, hak ettikleri çerçevede değerlendireceğine inanmaktadır.”

(FEZ/GUR)

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