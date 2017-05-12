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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

Rumların “dağdaki Bayrağın Silinmesi” Kampanyası…

Ak Ocaklar Derneği, “sanal alemde yapılan uydurma girişimlere harcayacak vakitleri olmadığını” belirterek insanların sanal ortamlarda sanal gündemlerle meşgul olduğu görüşünü ifade etti.

Rumların 'dağdaki Bayrağın Silinmesi” Kampanyası…
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AK OCAKLAR DERNEĞİ: “SANAL ÂLEMDE YAPILAN UYDURMA GİRİŞİMLERE HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Ak Ocaklar Derneği, “sanal alemde yapılan uydurma girişimlere harcayacak vakitleri olmadığını” belirterek insanların sanal ortamlarda sanal gündemlerle meşgul olduğu görüşünü ifade etti.

Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Levent Kânioğluları yaptığı yazılı açıklamada, “dağdaki bayrak” konusuna niye tepkisiz kaldıklarını sorgulayanlar olduğunu kaydetti.

“Bizim öyle sanal âlemde yapılan ve kaynağını bizim içimizdeki mevcut yapının bekçilerinden alan uydurma girişimlere harcayacak bir vaktimiz yok” diyen Kânioğluları “dağdan indirilmesinin hayalinin bile kurulmasının boş olduğu bayrak konusuna odaklanmak yerine, içerdeki milli, manevi çöküşe ve gelecek nesillere miras bırakılacak milli değerlere odaklanılması gerektiğini” belirtti.

(RU/GÜL)

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