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“Rumlar Eski Mallarını Alacak” İddiası

Rumların KKTC’deki eski taşınmazları: 'Türkiye ve İngiltere Dışişleri Bakanlıkları anlaştı iddiası'

“Rumlar Eski Mallarını Alacak” İddiası

Rumların KKTC’deki eski taşınmazları: 'Türkiye ve İngiltere Dışişleri Bakanlıkları anlaştı iddiası'

18 Ocak 2016 Pazartesi 12:28
“Rumlar Eski Mallarını Alacak” İddiası
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 “RUMLAR ESKİ MALLARINI ALACAK” İDDİASI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, bir grup Kıbrıslı Rum’un KKTC’deki eski taşınmazlarını kullanamadıkları için tazminat talebiyle Rum mahkemesinde açtıkları davanın sonucunun İngiltere mahkemesince tanınması için yaptıkları başvuru sonucunda Türkiye’nin bazı banka hesaplarının dondurulmasına yol açan davaya müdahale ettiği öne sürüldü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond’un Türkiye ziyaretinde mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğü ve görüşmede Kıbrıslı Rumların davasının İngiliz mahkemesince tanınması konusunu ele aldıkları belirttildi.

Hammond, Türkiye’deki açıklamalarının aksine İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu mahkemeye müdahalede bulunduğunu iddia ederek mahkemenin Türk Büyükelçiliği’ne ait banka hesaplarını geçici olarak dondurduğunu, ancak nihai kararın 26 Ocak 2016’da verilmesinin beklendiğini aktardı.




Son Güncelleme: 18.01.2016 12:30
Anahtar Kelimeler:
“Rumlar Eski Mallarını Alacak” İddiası
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