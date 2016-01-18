“Rumlar Eski Mallarını Alacak” İddiası

“RUMLAR ESKİ MALLARINI ALACAK” İDDİASI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, bir grup Kıbrıslı Rum’un KKTC’deki eski taşınmazlarını kullanamadıkları için tazminat talebiyle Rum mahkemesinde açtıkları davanın sonucunun İngiltere mahkemesince tanınması için yaptıkları başvuru sonucunda Türkiye’nin bazı banka hesaplarının dondurulmasına yol açan davaya müdahale ettiği öne sürüldü.





İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond’un Türkiye ziyaretinde mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştüğü ve görüşmede Kıbrıslı Rumların davasının İngiliz mahkemesince tanınması konusunu ele aldıkları belirttildi.



