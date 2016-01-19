“Rum Tarafının Niyeti Kalıcı Federasyon Değil”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Güney Kıbrıs’ta, Enosis plebisitinin yıl dönümü olan 15 Ocak’ta DİSİ’den ayrılan Avrupa Milletvekili’nin kurduğu Dayanışma Hareketi adındaki partinin kuruluş ilkelerine işaret ederek, Rum tarafının niyetinin kalıcı federasyon olmadığı kaydetti.

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Dayanışma Hareketi kurucusu Eleni Theoharus’un iki maddelik amaçlarını “Tehdit altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurtarmak, Kıbrıs vatandaşının insan haklarının kesintisiz tesis edilerek Kıbrıs hükümranlığının Ada’nın tamamında uygulanması şeklinde açıkladığına dikkat çekti.

Bayar, Theoharus’un “iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon mantığının, insan haklarının uygulanmasına uygun olmadığı görüşünü açıkladığını ayrıca “Kuzey’in şeklini değiştirmek istemeyiz” diyen Rum Dışişleri Bakanı’na tepki gösterdiğine değindi.

Rum Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamasına Güney’deki diğer partilerin de tepki gösterdiğine işaret eden Bayar, “Bizler Türk tarafı olarak, geçmişte yaşanan büyük acılara rağmen, hiçbir düşmanlık beslemeden, gerçeklere dayalı ve kalıcı bir anlaşma için, Federal Kıbrıs öngörürken; onların niyeti kalıcı bir federasyon değildir” ifadelerin kullandı.

Rum tarafının; olası bir çözümde, “Avrupa müktesebatında iki bölgelilik, iki toplumluluk ve siyasi eşitlik olmaz” deyip 1963’te olduğu gibi uygulamayı bloke edip değişiklik talep edeceklerini öngören Bayar, “Yeni bir sıçrama tahtası ile karşılaşacağız. Türk askeri ve garanti yoksa, o zaman yine dizlerimizi döveceğiz” dedi.

Bayar, Rum tarafının garantilerden, Türk askerinden niye korktuğunu sorarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve geleceğini düşünerek, birlik içinde çok dikkatli ve uyanık olması gerektiğini kaydetti.