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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:50

RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE” KONULARINDA AYAK SÜRÜYOR

RUM TARAFI 'ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE” KONULARINDA AYAK SÜRÜYOR
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RUM TARAFI “ETKİN KATILIM VE EŞDEĞER MUAMELE” KONULARINDA AYAK SÜRÜYOR

SAYISAL EŞİTLİĞİN OLMAYACAĞI BAZI FEDERAL KURULLARDA KIBRIS TÜRK TARAFININ ETKİN KATILIMIN ASGARİ KOŞULU OLARAK GÖRDÜĞÜ EN AZ BİR OLUMLU OYUN ARANMASI KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLANAMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kıbrıs’ta federal bir çözüme ulaşmak için sürdürülen müzakerelerde, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı ve eşdeğer muamele konularında ayak sürümeye devam ettiği belirtildi.

Müzakereciler düzeyinde sürdürülen çalışmalarda ilerleme olduğu yönünde Rum basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

TAK’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Rum müzakere heyeti, Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetli yapıcı yaklaşımlarına olumlu karşılık vermemekte diretiyor. Bu çerçevede, sayısal eşitliğin olmayacağı bazı federal kurullarda Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımın asgari koşulu olarak gördüğü en az bir olumlu oyun aranması konusunda uzlaşma sağlanamıyor.

Rum tarafı, Federal Bakanlar Kurulu seviyesinde kabul ettiği bu ilkeyi, daha alt kurullarda ise “veto” hakkı olarak niteleyerek kabul etmeye yanaşmıyor.

Bunun yanında Kıbrıs Türk tarafının ilkesel olarak baktığı bazı başka unsurlarda da, henüz ortak anlayışa varılamadığı öğrenildi.

TÜRK VE YUNAN VATANDAŞLARINA EŞDEĞER MUAMELE UYGULANMASI…

Öte yandan federal Kıbrıs’ta Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele uygulanması prensibinin Kıbrıs Rum tarafınca abartılarak, müzakere sürecini kirleten yeni bir unsur olarak yansıtılmasının BM ve AB’de de rahatsızlık yarattığı biliniyor.

Konuyu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 4 özgürlük tanınması ve 80 milyon vatandaşın ‘arka kapıdan’ AB’ye girmesi yönündeki Türk dayatması” olarak sunmak için başlatılan propaganda kampanyasının BM ve AB’de kabul görmediği, Kıbrıs Rum tarafının konuya makul çerçevede yaklaşılması için diplomatik girişimlerin devam ettiği öğrenildi.

Siyasi eşitlik ve etkin katılım prensiplerini “federal devletin işleyişine engel oluşturacak tuzaklar” olarak nitelemeyi tercih eden Kıbrıs Rum tarafının, her iki hususun da federal çözümün temel prensibi olduğunu reddetmesi, müzakere sürecindeki özlü ilerlemelerin önündeki en ciddi tıkanıklığı oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan 26 Nisan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rum lider Anastasiadis’in müzakere sürecinde özellikle son aylarda kendisini belli eden yapıcı olmayan tavrının üzüntü ile gözlemlendiği, Güney Kıbrıs’ta seçimler yaklaştıkça Rum liderin çözümden uzaklaştığı ifade edilerek, bu gerçeğin açıktan ifade edilmese de uluslararası toplum tarafından da görüldüğü belirtilmişti.

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