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27 Temmuz 2017 Perşembe 07:50

Rum lider Anastasiadis çark etti

Rum lider Anastasiadis çark etti
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Rum lider Anastasiadis çark etti

Rum lider Nikos Anastasiadis, BM’nin uyarısı üzerine, başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerinin tutanaklarını yayınlamaktan vazgeçti.

Kıbrıs müzakerelerinin başarısız olmasından sorumlu tutulan Rum Yönetimi, önceki gün duyurduğu müzakere tutanaklarını açıklama tehdidini geri çekmek zorunda kaldı.

Yazılı açıklama yapan Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in uyarısı üzerine tutanakları açıklamaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Müzakereleri yürüten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel danışmanı Espen Barth Eide’yi Türk tarafını kayırmak amacıyla yalan söylemekle suçlayan Anastasiadis, bunun ortaya çıkması için tutanakları yayınlayacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kendisini uyarması üzerine çark eden Rum lider, tutanakları yayınlamayacağını duyurdu.

Diplomatik kaynaklar, Rum liderin tutanakları yayınlaması halinde Genel Sekreter’in de 6 Temmuz gecesi Crans Montana’daki tarihi yemekte Türk tarafının tutanaklara geçmeyen önerilerini açıklayarak, Rum lideri çok zor duruma düşürebileceğini belirtiyordu.

2018 Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Rum lider, Genel Sekreter’in uyarısı üzerine tutanakları yayınlamaktan vazgeçmek zorunda kaldı.

Müzakereleri yürüten Norveçli arabulucu Espen Barth Eide, Crans Montana’daki akşam yemeğinde Türkiye’nin garantiler ve tek yanlı müdahale konusunda çok önemli açılımlarda bulunduğunu ancak askerlerin tümünü çekmeyi kabul etmediğini açıklamıştı.

Rum liderse halkına yaptığı açıklamalarda, Türk tarafının garantileri ve müdahale hakkını kaldırmaya yanaşmadığını ileri sürerek başarısızlığın sorumluluğunu Türk tarafına yüklemeye çalışmıştı.

Rum lider daha önce açıklayacağını ilan ettiği tutanakları açıklayamayacağını duyurduğu demecinde, Türk tarafının Eide’nin açıklamalarını doğrulaması halinde müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu da ifade etti.

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