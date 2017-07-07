Rum basını: Uzlaşmazlığın sebebi Türk askeri

Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen zirvenin sabah saatlerinde başarısızlıkla sonuçlanması Rum basınında yer aldı.

Rum gazeteleri, zirvenin geç sonuçlanmasından ötürü haberlerinde dün zirvede yaşanan gelişmelere yer verirken, yalnızca Politis gazetesi, yukarıdaki başlık altında, konferansın başarısızlıkla sonuçlandığını aktardı.

Gazete: “Crans Montana Başarısızlıkla Sonuçlandı – Sabah 03:15 Suları: Türkiye Askerler Konusunda Geri Adım Atmadı – Tüm Gece Müzakere – Askerin Varlığının Yeniden Değerlendirilmesi Konusunda Anlaşmazlık” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, konferansta taraflar arasındaki asıl uzlaşmazlığın, Türk askerinin adadan çekilmesi konusunda olduğunu iddia etti.

Gazete anlaşmazlığın, Kıbrıs Rum tarafının, Türk askerinin adadan tamamen çekilmesi için kesin bir tarih (sunset clause) belirlenmesini talep etmesi, Türkiye’nin ise çekilmenin yeniden değerlendirilmesi (review clause) tarihinin olmasını istemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Çözümün uygulanması mekanizmasında da uzlaşmazlık olduğunu iddia eden gazete, BM’nin son 24 saat içerisinde sürecin çökmemesi için büyük çaba sarf ettiğini, uluslar arası ilginin büyük olduğunu ve gazetecilerin bilgi almakta zorlandıklarını da yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini, ağırlıklı olarak dünkü gelişmeleri aktarmak suretiyle, şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Asker-Garantiler Konusunda Kabus – Anastasiadis’in El Uzatmasına Çavuşoğlu Yanıt Vermedi”.

Alithia: “Kıbrıs Sorunu Son Aşamada – Yemek Bütün Gece Süren Bir Kabusa Dönüştü – Sabah 02:00’dan Sonra Da Devam Ediyorlardı”.

Haravgi: “Yoğun Müzakereli Uzun Gece”.