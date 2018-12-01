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Rrıng Proje Konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık Tarihlerinde Gerçekleşiyor

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.

Rrıng Proje Konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık Tarihlerinde Gerçekleşiyor

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:54
Rrıng Proje Konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık Tarihlerinde Gerçekleşiyor

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Avrupa Birliği HORIZON2020 projesi olan ve dünyadaki tüm bilim insanlarını global bir iletişim ağında buluşturmayı hedefleyen RRING proje konferansı Ledra Palas Otel’de 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleşiyor.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) yapılan açıklamaya göre, proje başkanlarından GAÜ akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Simge Davulcu Menket’in  nisan  ayında  İrlanda’da gerçekleşen RRING açılışındaki önerisi üzerine konferans Kıbrıs’ta düzenleniyor.

Amerika, Güney Afrika, Kanada ve Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden bilim insanlarının katılacağı konferansa, 10 Kıbrıslı bilim insanı da davet edildi.

Proje kapsamında genç Kıbrıslı Türk bilim İnsanlarının RRING projesinde yer alması için çalıştay yapılacak ve tüm katılımcılara ‘’Responsible Researchan dInnovation’’ eğitimi verilecek.

(AK/YIL)

 

 

 

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