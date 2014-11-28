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“Road Show” Etkinlikleri Tamamlandı

KKTC turizmini tanıtmak amacıyla Kuzey İrlanda, İrlanda ve İskoçya’da düzenlenen tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde Edinburg, Belfast ve Dublin’de düzenlenen “Road Show”lar tamamlandı.

“Road Show” Etkinlikleri Tamamlandı

KKTC turizmini tanıtmak amacıyla Kuzey İrlanda, İrlanda ve İskoçya’da düzenlenen tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde Edinburg, Belfast ve Dublin’de düzenlenen “Road Show”lar tamamlandı.

28 Kasım 2014 Cuma 11:33
“Road Show” Etkinlikleri Tamamlandı
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BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI'NIN KATKILARI VE THY İŞBİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ROAD SHOW TANITIM ETKİNLİĞİNE, KITSAB, KTOB, TURİZM SEKTÖRÜ VE THY YETKİLİLERİ KATILDI

 KKTC turizmini tanıtmak amacıyla Kuzey İrlanda, İrlanda ve İskoçya’da düzenlenen tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde Edinburg, Belfast ve Dublin’de düzenlenen “Road Show”lar tamamlandı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve Türk Hava Yolları işbirliği ile organize edilen “Road Show” tanıtım etkinliğine, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, sektör temsilcileri ve THY yetkilileri katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Road Show”a bakanlık yetkilileri olarak Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Pembe Kanatlı ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Personeli Latif İnce’nin yanı sıra, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, KTOB Başkanı Hüseyin Aktığ, bazı otel ve acente temsilcilerinden oluşan 20 kişilik ekip katıldı.

Ülkeye dönen heyet ilk olarak Edinburgh'da tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, Türkiye'nin Edinburgh Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut ve Türk Hava Yolları Edinburgh Genel Müdürü Ahmet Serhat Sarı da katıldı.  Daha sonra Belfast'ta, profesyoneller düzeyinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Son olarak Dublin'de düzenlenen tanıtım etkinliğine Dublin Büyük Elçisi Necip Egüz ve çok sayıda katılımcı katkı yaptı.

Her üç tanıtım etkinliğinde de, ülkeyi tanıtıcı, etkili sunumlar gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları İrlanda Genel Müdürü Murat Balandi de sunumları ile tanıtım etkinliğine katkıda bulundu.

Her etkinlik sonunda katılımcılar arasından çekiliş yapıldı ve bir kişiye ülkemize Türk Hava Yolları tarafından sağlanan gidiş-dönüş uçak bileti; KITOB tarafından da bir otelde konaklama hediyesi verildi.

“Road Show” toplantılarında, yabancı tur operatörlerine ülkenin turizm güzelliklerini tanıtan çeşitli özel ilgi turizmi broşürleri, genel turizm tanıtım broşürleri gibi tanıtım malzemeleri ve ipek böceği kozasından hazırlanan hediyelik tablolar da dağıtıldı.

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